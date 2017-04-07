Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России по мини-футболу на отбор Евро-2018

Отборочный турнир Евро-2018 в группе 7 (G), где соперниками российской команды являются команды Франции, Словакии и Турции, пройдет с 8 по 11 апреля в турецком Коджаэли. В субботу россияне сыграют с французами, в воскресенье встретятся со словаками, а во вторник, 11 апреля, — со сборной Турции.

Сборная России отправилась в Турцию в пятницу. Всего тренерский штаб команды во главе с Сергеем Скоровичем взял на турнир 14 футболистов:

вратари — Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область);.

полевые игроки — Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала, (все — «Газпром-Югра», Югорск), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина», Москва), Робиньо («Динамо», Московская область).

По регламенту соревнований, победители семи групп пройдут напрямую в финальный этап Евро-2018, а семь сборных, занявших в своих квартетах вторые места, и лучшая команда из третьих мест разыграют еще четыре путевки на континентальное первенство в стыковых матчах, которые пройдут в сентябре. Финальная часть турнира пройдет в Словении в феврале 2018 года.