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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29349701/
7 апреля 2017, 13:37 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России по мини-футболу на отбор Евро-2018

Эдер Лима из югорского клуба «Газпром-Югра» и Робиньо из подмосковного «Динамо» вошли в список игроков, вызванных в сборную России по мини-футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщается в официальном пресс-релизе Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Отборочный турнир Евро-2018 в группе 7 (G), где соперниками российской команды являются команды Франции, Словакии и Турции, пройдет с 8 по 11 апреля в турецком Коджаэли. В субботу россияне сыграют с французами, в воскресенье встретятся со словаками, а во вторник, 11 апреля, — со сборной Турции.

Сборная России отправилась в Турцию в пятницу. Всего тренерский штаб команды во главе с Сергеем Скоровичем взял на турнир 14 футболистов:

вратари — Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область);.

полевые игроки — Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала, (все — «Газпром-Югра», Югорск), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина», Москва), Робиньо («Динамо», Московская область).

По регламенту соревнований, победители семи групп пройдут напрямую в финальный этап Евро-2018, а семь сборных, занявших в своих квартетах вторые места, и лучшая команда из третьих мест разыграют еще четыре путевки на континентальное первенство в стыковых матчах, которые пройдут в сентябре. Финальная часть турнира пройдет в Словении в феврале 2018 года.
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Новости Мини-футбола

В Турцию — за путевкой на EURO

В Турцию — за путевкой на EURO

Сегодня сборная России, вице-чемпион мира и Европы, отправляется в турецкий Коджаэли для участия в отборочном турнире основного раунда в группе G, где ее соперниками будут Франция, Словакия и Турция. Жеребьевка распределила 28 участников на семь групп. Команды, занявшие первые места в группах, выходят на чемпионат Европы, который пройдет в феврале 2018 года в словенской Любляне, напрямую. Семь сборных, занявших вторые места, а также лучшая из команд, финишировавших третьими, в сентябре 2017 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.
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