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В составе сборной России вратари Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе («Динамо» МО), полевые игроки Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина»), Робиньо («Динамо» МО).

Перед отъездом мнением о состоянии сборной перед ответственными соревнованиями поделился старший тренер Сергей Скорович, которому 5 апреля исполнилось 44 года.

— Команда находится в хорошем психоэмоциональном и физическом состоянии, — сказал он. — Все футболисты получили отличную игровую практику в своих клубах. Все готовы, мотивированны, сконцентрированны, с нетерпением ждут начала турнира.

— Есть ли у сборной какие-то проблемы?

— Из-за травмы отсутствует в составе Ромуло, не едет капитан команды Николай Переверзев, поскольку в «Динамо» почти не играет. Только приступил к работе с мячом после восстановления один из ключевых футболистов Эдер Лима. Но это рабочие моменты. Цель одна — победа.

— Что известно о соперниках?

— Имеем полную информацию. Очень хорошо, что стартуем матчем с Францией, посмотрим в деле Словакию и Турцию и, возможно, внесем в игру какие-то тактические коррективы.

Расписание матчей сборной России: 8 апреля встреча с Францией, 9-го — со Словакией, 11-го — с Турцией.