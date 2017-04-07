В Турцию — за путевкой на EURO
Сегодня сборная России,
вице-чемпион мира и Европы, отправляется в турецкий Коджаэли для участия в отборочном турнире основного раунда в группе G, где ее соперниками будут Франция, Словакия и Турция. Жеребьевка распределила 28 участников на семь групп. Команды, занявшие первые места в группах, выходят на чемпионат Европы, который пройдет в феврале 2018 года в словенской Любляне, напрямую. Семь сборных, занявших вторые места, а также лучшая из команд, финишировавших третьими, в сентябре 2017 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.
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В составе сборной России вратари Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе («Динамо» МО), полевые игроки Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина»), Робиньо («Динамо» МО).
Перед отъездом мнением о состоянии сборной перед ответственными соревнованиями поделился старший тренер Сергей Скорович, которому 5 апреля исполнилось 44 года.
— Команда находится в хорошем психоэмоциональном и физическом состоянии, — сказал он. — Все футболисты получили отличную игровую практику в своих клубах. Все готовы, мотивированны, сконцентрированны, с нетерпением ждут начала турнира.
— Есть ли у сборной
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— Что известно о соперниках?
— Имеем полную информацию. Очень хорошо, что стартуем матчем с Францией, посмотрим в деле Словакию и Турцию и, возможно, внесем в игру
Расписание матчей сборной России: 8 апреля встреча с Францией, 9-го — со Словакией, 11-го — с Турцией.
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