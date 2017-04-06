Когда можем проиграть самим себе. Сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе к Евро-2018

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Соперники вполне проходимые. Разве что казахстанцы могут проиграть самим себе, если банально не настроятся. Первый матч сборная Казахстана проведет с Македонией. При всем уважении к ней, она ничего значимого в футзале не добивалась. К тому же Жозе Алесио прекрасно знаком с этой командой. Сборная Азербайджана, в которой бразильский специалист работал несколько лет назад, разгромила Македонию со счетом 7:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2012. Несмотря на убедительную победу, Жозе Алесио тогда отмечал непростой характер матча, хотя все прекрасно понимали, что этим самым он просто желал уберечь своих игроков от ненужной эйфории.

В турнирах под эгидой УЕФА Македония провела в общей сложности 45 игр и только в 14 из них одержала победы при пяти ничьих и 26 поражениях. Тренирует ее местный специалист Иван Божович.

В составе нынешней Македонии выступают преимущественно доморощенные игроки, за исключением бразильца Мариньо. В остальном команда в тактике и «физике» заметно уступает той же Чехии.

Кстати, именно от чешской команды стоит ждать казахстанцам более-менее серьезной оппозиции. С ней встреча пройдет в заключительный игровой день, в который, не исключено, решится судьба первого места в квартете.

У Томаша Нойманна достаточно ровный состав. В нем можно отметить многоопытного лидера сборной 42-летнего Романа Мареша. Впрочем, подвох можно ожидать от любого игрока. Кроме того, чехи играют в силовой футзал, способны перебегать многих соперников. И все же не дотягивают до уровня казахстанцев.

Что касается Дании, то это молодой участник футзальных турниров под эгидой УЕФА. На ее счету всего 18 игр — девять побед, две ничьих, семь поражений. За нее выступают в основном местные игроки, то есть нет ни одного натурализованного футзалиста. Тренер тоже местный — Николай Клейн-Собюэ. В предварительном раунде датчане заняли первое место в группе E, оставив позади себя Косово, Кипр и Норвегию. Причем с Косово набрали одинаковое количество очков — по шесть. Но по дополнительным показателям стали победителями квартета.

Говоря о сборной Казахстана, заметим, что за ее бортом остались несколько известных игроков, среди которых отметим кайратовца Даурена Нургожина (на снимке). В то же время дебютируют Кайрат Иманалин («Актобе») и Даурен Турсагулов («Жетысу»). В общем, Жозе Алесио вызвал следующих игроков:

вратари: Григорий Шамро («Актобе»), Игита («Кайрат»);

игроки: Арнольд Кнауб («Жетысу»), Серик Жаманкулов («Кайрат»), Лео («Спортинг», Португалия), Динмухамбет Сулейменов («Кайрат»), Александр Довгань («Жетысу»), Чингиз Есенаманов («Кайрат»), Михаил Першин («Кайрат»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Дуглас («Кайрат»), Даурен Турсагулов («Жетысу»), Альберт Акбаликов («Актобе»), Биржан Оразов («Жетысу»).

Из расширенного состава в окончательную заявку не попали Антон Рындин и Ерсултан Сагындыков (оба — «Аят») и Даурен Нургожин («Кайрат»). Из игроков, участвовавших на чемпионате мира, вне команды остались Александр Гуров, Александр Гребонос, Илья Мун и Николай Пенгрин (все — «Жетысу»), Павел Таку («Актобе»).

8 апреля

Чехия — Дания

Казахстан — Македония.

9 апреля

Македония — Чехия

Казахстан — Дания.

11 апреля

Дания — Македония

Чехия — Казахстан.

Матчи группы F пройдут на «Алматы Арене». Семь победителей групп основного раунда присоединятся к Словении в финальной стадии. Семь вторых мест и лучший из обладателей третьих мест проведут 10−13 и 24—27 сентября 2017 года стыковые матчи за еще четыре путевки. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на «Арена Стожице» в Любляне.