Алиев: АМФР готова оказать поддержку «Динамо», испытывающему финансовые проблемы

«Динамо» в конце марта проиграло московской «Дине» по итогам двухматчевого противостояния в финале Кубка России. Во второй игре футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча в знак протеста из-за долгов по зарплате. Позже генеральный директор «бело-голубых» Галина Данилкина сообщила «Р-Спорт», что судьба «Динамо», имеющего более чем полугодичную задолженность перед футболистами, на следующий сезон неизвестна.

«Динамо» — это важнейшая страница в развитии российского мини-футбола; клуб, созданный по инициативе лучшего игрока мира XX века Константина Еременко. Необходимо предпринять все усилия для стабилизации ситуации, и АМФР со своей стороны готова оказать любую поддержку десятикратному чемпиону страны, первому, кто сумел привезти в Россию Кубок УЕФА в 2007 году, — сказал Алиев по телефону.

«Важно отметить, что партнер клуба поддерживает множество спортивных и социальных проектов в нашей стране, — продолжил он. — Допускаю, что в силу объективных причин возможны некоторые сбои в партнерской программе с МФК “Динамо”, но я убежден, что эти трудности решаемы при взаимном понимании».

Алиев заметил, что подобная акция в финале Кубка России «не идет на пользу ни самим клубам, ни АМФР, ни, конечно, имиджу российского мини-футбола». «В то же время я понимаю, что игроки, у которых есть жены и дети, находились на грани отчаяния и, возможно, использовали последнюю возможность заявить о своих проблемах руководителям клубов», — добавил он.

«Тем не менее в любой ситуации можно найти коллегиальное решение. АМФР обязательно проведет собрание с футболистами “Динамо” и “Дины”, мы попытаемся выработать план дальнейших действий, также мы проведем консультации с юридическим департаментом РФС и председателем КДК РФС. Заверяю, что никаких штрафных санкций по этому неприятному эпизоду применяться не будут», — заключил Алиев.