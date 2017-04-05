Сборная Украины по футзалу имеет первую потерю накануне отбора к Евро-2018

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На первых тренировках украинские футзалисты уже успели пройти тестирование, и теперь приступили к полноценной тренировочной работе. Правда, уже есть первая кадровая потеря. Сборной не сможет помочь Дмитрий Бондарь, который повредил бедро. Остальные игроки, получившие вызов в сборную, тренируются и привыкают к паркету, который был расстелен в Дворце спорта.

Последнюю вечернюю тренировку сборной посетили юные футзалисты, в эти дни принимающие участие в «Кубке Конференций», который проходит во Дворце спорта.

«Сборная Украины готовится в обычном тренировочном режиме. Что касается наших соперников по отбору, то я уже имею достаточно информации о них, но более подробно мы разберем их игры на теоретических занятиях», — отметил главный тренер национальной команды Александр Косенко.