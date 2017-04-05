Мини-футбол. Сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла «Витэн»
Сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла «Витэн».
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БЕЛАРУСЬ — ВИТЭН — 3:2
БЕЛАРУСЬ: Головнев, Щербаченя, Чурилин; Гончаров — Раговик — Рабыко — Жигалко; Ольшевский — Силивончик — Черник (к) — Лазюк; Чеховский, Горбенко, Гусаков, Алейников.
ГОЛЫ: 1:0 — Жигалко (8). 1:1 — Черниенко (13). 1:2 — Вершинин (24). 2:2 — Вершинин (34, автогол). 3:2 — Жигалко (40).
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