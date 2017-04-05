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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29323117/
5 апреля 2017, 13:22 | Футбол: Мини-футбол | «Прессбол»

Мини-футбол. Сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла «Витэн»

Сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла «Витэн».

Сборная <span class=error>Беларуси</span> в товарищеском матче обыграла <span class=error>Витэн</span>. Увеличить
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БЕЛАРУСЬ — ВИТЭН — 3:2

БЕЛАРУСЬ: Головнев, Щербаченя, Чурилин; Гончаров — Раговик — Рабыко — Жигалко; Ольшевский — Силивончик — Черник (к) — Лазюк; Чеховский, Горбенко, Гусаков, Алейников.

ГОЛЫ: 1:0 — Жигалко (8). 1:1 — Черниенко (13). 1:2 — Вершинин (24). 2:2 — Вершинин (34, автогол). 3:2 — Жигалко (40).

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