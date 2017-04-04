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4 апреля 2017, 18:01 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

Чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться раз в четыре года

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. С 2022 года чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться раз в четыре года, а не в два, в 2020 году турнир не состоится. Такое решение было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), итоги которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Кроме того, изменится формат турнира. Участниками финального раунда станут 16 команд, а не 12, как это было ранее. Решение принято во избежание наложения квалификационного турнира на отборочный раунд чемпионата мира ФИФА.

Вместо чемпионата Европы 2020 года команды проведут двухгодичный цикл отборочных матчей к чемпионату Европы — 2022.

Также на исполкоме было принято решение проводить женский чемпионата Европы с периодичностью раз в два года при участии четырех команд, а также проводить молодежный мужской чемпионат Европы (для игроков не старше 19 лет) с периодичностью в два года при участии восьми команд.
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