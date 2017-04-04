Чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться раз в четыре года

Кроме того, изменится формат турнира. Участниками финального раунда станут 16 команд, а не 12, как это было ранее. Решение принято во избежание наложения квалификационного турнира на отборочный раунд чемпионата мира ФИФА.

Вместо чемпионата Европы 2020 года команды проведут двухгодичный цикл отборочных матчей к чемпионату Европы — 2022.

Также на исполкоме было принято решение проводить женский чемпионата Европы с периодичностью раз в два года при участии четырех команд, а также проводить молодежный мужской чемпионат Европы (для игроков не старше 19 лет) с периодичностью в два года при участии восьми команд.