Кубок УЕФА по футзалу с сезона 2018/19 будет Лигой чемпионов
На исполкоме УЕФА было принято несколько важных решений по футзалу.
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1. С сезона 2018/19 Кубок УЕФА по футзалу будет называться Лигой чемпионов УЕФА по футзалу.
2. С 2019 года будут проводиться чемпионаты Европы по футзалу среди женщин и среди юношей до 19 лет.
3. С 2022 года ЕВРО по футзалу будет проходить раз в четыре года с участием 16 сборных (сейчас раз в два года с 12).
Напомним, что в нынешнем сезоне АФК «Кайрат» сыграет в Финале четырех Кубка УЕФА. Соперником алматинцев в полуфинале стал «Интер Мовистар». Также отметим, что «Кайрат» является двукратным обладателем Кубка УЕФА.
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