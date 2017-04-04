Кубок УЕФА по футзалу с сезона 2018/19 будет Лигой чемпионов

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1. С сезона 2018/19 Кубок УЕФА по футзалу будет называться Лигой чемпионов УЕФА по футзалу.

2. С 2019 года будут проводиться чемпионаты Европы по футзалу среди женщин и среди юношей до 19 лет.

3. С 2022 года ЕВРО по футзалу будет проходить раз в четыре года с участием 16 сборных (сейчас раз в два года с 12).

Напомним, что в нынешнем сезоне АФК «Кайрат» сыграет в Финале четырех Кубка УЕФА. Соперником алматинцев в полуфинале стал «Интер Мовистар». Также отметим, что «Кайрат» является двукратным обладателем Кубка УЕФА.