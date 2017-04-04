Сулейменов посетил открытие дворца спорта «Мангистау Арена»

В 33 микрорайоне Актау открыли дворец спорта «Мангистау Арена». Спортивный комплекс рассчитан на тренировки по 20 видам спорта. В день, как сообщают в администрации «Мангистау Арена», в комплексе могут тренироваться 1500 человек. Большой зал спорткомплекса, рассчитанный на 540 посадочных мест, предназначен для игровых видов спорта: футзал, баскетбол, волейбол, большой теннис. Для проведения соревнований по карате, боксу, греко-римской, вольной борьбе, таэквондо, дзюдо, казахша-курес и другим единоборствам предназначен средний зал. На открытии дворца главным гостем стал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, который также встретился с молодежью и спортсменами Мангистауской области, пожелав им успехов в учебе и спорте. Напомним, что свою карьеру в футзале капитан АФК «Кайрат» Динмухамбет Сулейменов начинал в Актау.