Сулейменов посетил открытие дворца спорта «Мангистау Арена»
Капитан АФК «Кайрат» Динмухамбет Сулейменов принял участие в торжественном открытии спортивного объекта.
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В 33 микрорайоне Актау открыли дворец спорта «Мангистау Арена». Спортивный комплекс рассчитан на тренировки по 20 видам спорта. В день, как сообщают в администрации «Мангистау Арена», в комплексе могут тренироваться 1500 человек. Большой зал спорткомплекса, рассчитанный на 540 посадочных мест, предназначен для игровых видов спорта: футзал, баскетбол, волейбол, большой теннис. Для проведения соревнований по карате, боксу,
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