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4 апреля 2017, 12:31 | Футбол: Мини-футбол | PROСПОРТ - Казахстан

Сулейменов посетил открытие дворца спорта «Мангистау Арена»

Капитан АФК «Кайрат» Динмухамбет Сулейменов принял участие в торжественном открытии спортивного объекта.

Сулейменов посетил открытие дворца спорта Мангистау Арена - Фото Увеличить
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В 33 микрорайоне Актау открыли дворец спорта «Мангистау Арена». Спортивный комплекс рассчитан на тренировки по 20 видам спорта. В день, как сообщают в администрации «Мангистау Арена», в комплексе могут тренироваться 1500 человек. Большой зал спорткомплекса, рассчитанный на 540 посадочных мест, предназначен для игровых видов спорта: футзал, баскетбол, волейбол, большой теннис. Для проведения соревнований по карате, боксу, греко-римской, вольной борьбе, таэквондо, дзюдо, казахша-курес и другим единоборствам предназначен средний зал. На открытии дворца главным гостем стал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, который также встретился с молодежью и спортсменами Мангистауской области, пожелав им успехов в учебе и спорте. Напомним, что свою карьеру в футзале капитан АФК «Кайрат» Динмухамбет Сулейменов начинал в Актау.

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