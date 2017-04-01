Сборная Казахстана обыграла «Кайрат» в товарищеском матче

Уже через неделю сборной Казахстана по футзалу предстоит первый матч основного раунда квалификации чемпионата Европы — подопечные Алесио встретятся с Македонией. На следующий день казахстанцы сразятся с датчанами.



АФК «Кайрат» также ждут важнейшие игры сезона, но чуть позже — 28 апреля на «Алматы Арене» стартует Финал четырех Кубка УЕФА.



На товарищескую встречу со сборниками, алматинский клуб делегировал большую часть состава. Но кайратовцы не стали экономить сил и с первых минут играли на больших скоростях. Иначе было нельзя, так как противостояла сверхмотивированная команда, каждый член которой стремился проявить свои лучшие качества.



Матч с необычной вывеской собрал полные трибуны СК «Зенит», и уже на 3-й минуте зрителей порадовал Дуглас, мастерски отправивший мяч в сетку ворот «Кайрата». Для того, чтобы отыграться, номинальным гостям понадобилось 8 минут — отличился Кабреува.



Второй тайм также начался с гола Дугласа, вызвавшего всеобщий восторг — удачно сыграв на подборе, защитник мощным ударом слету поразил цель. Прошло всего две минуты игры, и вратарь Ронкальо, несмотря на активное сопротивление со стороны оппонентов, сильно пробил в створ — Игита бессилен, 2:2.



Но команда Алесио не сбавляла обороты. Постоянный прессинг дал свои плоды: Михаил Першин не постеснялся пробить низом с острого угла, чего никак не ожидал Ронкальо.



В стремлении отыграться, «Кайрат» бросил все силы в атаку, что сказалось на обороне — капитан сборной Динмухамбет Сулейменов дальним ударом поразил пустые ворота.



Шесть голов кайратовцев и победа команды Казахстана, подошедшей к матчам отбора ЕВРО в хорошем настроении и прекрасных игровых кондициях.



Казахстан — «Кайрат» — 4:2 (1:1)

Голы: Дуглас 3, 23, Першин 31, Сулейменов 37 — Кабреува 11, Ронкальо 25

Предупреждения: Ронкальо 31, Нуньес 34

Казахстан: Шамро, Игита, Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов, Довгань, Есенаманов, Першин, Иманалин, Дуглас, Турсагулов, Рындин, Сагындыков, Акбаликов, Оразов

«Кайрат»: Янов, Тайеби, Игор, Нуньес, Эвертон, Алешандре, Педриньо, Диваней, Умешев, Ронкальо, Кабреува

Судьи: Валяев, Бурмистров

1 апреля 2017 г. СК «Зенит».