«Kazsport» покажет основной отборочный турнир футзального ЕВРО-2018

Сборная Казахстана будет выступать в группе «F» вместе с Данией, Чехией и Македонией. Игры пройдут в спортивным комплексе «Алматы Арена». Напомним, в прошлом году наши игроки впервые вышли в финальную стадию ЕВРО-2016 и сумели стать бронзовыми призерами престижного старта.

Расписание игр:

8 апреля

15:30 Чехия — Дания

18:00 Казахстан — Македония.

9 апреля

15:30 Македония — Чехия

18:00 Казахстан — Дания.

11 апреля

17:00 Дания — Македония

19:30 Чехия — Казахстан.

Телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире игры чемпионата.

Победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того, семь команд занявшие вторые позиции и лучший из обладателей третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на ЕВРО-2018. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.