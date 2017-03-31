«Kazsport» покажет основной отборочный турнир футзального ЕВРО-2018
С 8 по 11 апреля в Алматы пройдет Основной отборочный турнир чемпионата Европы-2018 по футзалу.
Сборная Казахстана будет выступать в группе «F» вместе с Данией, Чехией и Македонией. Игры пройдут в спортивным комплексе «Алматы Арена». Напомним, в прошлом году наши игроки впервые вышли в финальную стадию ЕВРО-2016 и сумели стать бронзовыми призерами престижного старта.
Расписание игр:
8 апреля
15:30 Чехия — Дания
18:00 Казахстан — Македония.
9 апреля
15:30 Македония — Чехия
18:00 Казахстан — Дания.
11 апреля
17:00 Дания — Македония
19:30 Чехия — Казахстан.
Телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире игры чемпионата.
Победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того, семь команд занявшие вторые позиции и лучший из обладателей третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на ЕВРО-2018. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.
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