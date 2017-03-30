«Норильский никель» переиграл «Сибиряк» в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в Норильске в четверг, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Сытин (14-я минута), Алексей Гордеев (33), Юрий Костыгин (35) и Сергей Куманькин (40). У гостей мячи забили Максим Волынюк (9) и Лео Сантана (29).

В следующем матче турнира «Норильский никель» сыграет 17 апреля на выезде с «Новой генерацией» (Сыктывкар), а «Сибиряк» 18 апреля примет «Прогресс» (Глазов).