«Норильский никель» переиграл «Сибиряк» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. «Норильский никель» переиграл на своей площадке новосибирский «Сибиряк» в матче чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в Норильске в четверг, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Сытин (14-я минута), Алексей Гордеев (33), Юрий Костыгин (35) и Сергей Куманькин (40). У гостей мячи забили Максим Волынюк (9) и Лео Сантана (29).
В следующем матче турнира «Норильский никель» сыграет 17 апреля на выезде с «Новой генерацией» (Сыктывкар), а «Сибиряк» 18 апреля примет «Прогресс» (Глазов).
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