Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29254763/
30 марта 2017, 12:33 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Семь игроков МФК «Газпром-Югра» вызваны в сборную РФ для подготовки к отбору ЧЕ-2018

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Игроки югорского мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Сергей Слемзин, Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов и Иван Чишкала вызваны в сборную России для подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2018, сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

Матчи основного квалификационного раунда чемпионата Европы-2018 в группе 7, где выступает сборная России, пройдут в Турции с 8 по 11 апреля. В первом матче турнира россияне 8 апреля сыграют с французами. 9 апреля соперником россиян будут словаки, 11 апреля — турки. Победители семи групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата Европы. Семь сборных, занявших вторые места в своих группах, а также лучшая из команд, финишировавших третьими, сыграют в стыковых матчах за право попасть на Евро-2018.

На сбор для подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2018 в сборную России вызваны следующие игроки:

вратари: Сергей Слемзин («Газпром-Югра»), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область);.

полевые игроки: Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Янар Асадов, Андрей Понкратов (все — «Дина», Москва), Антон Соколов («Синара»), Робиньо, Николай Переверзев (оба — «Динамо», Московская область).

На трех последних чемпионатах Европы сборная России завоевывала серебряные медали.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Мини-футбол. Сборная России сыграла вничью с португальцами

Мини-футбол. Сборная России сыграла вничью с португальцами

Национальная сборная России по мини-футболу (футзалу) провела свой второй матч с командой Португалии перед стартом отборочного турнира к чемпионату Европы. Если в первой игре на поле соперника наши футзалисты взяли верх (3:2), то теперь игра завершилась вничью — 2:2.
Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США