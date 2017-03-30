Семь игроков МФК «Газпром-Югра» вызваны в сборную РФ для подготовки к отбору ЧЕ-2018

Матчи основного квалификационного раунда чемпионата Европы-2018 в группе 7, где выступает сборная России, пройдут в Турции с 8 по 11 апреля. В первом матче турнира россияне 8 апреля сыграют с французами. 9 апреля соперником россиян будут словаки, 11 апреля — турки. Победители семи групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата Европы. Семь сборных, занявших вторые места в своих группах, а также лучшая из команд, финишировавших третьими, сыграют в стыковых матчах за право попасть на Евро-2018.

На сбор для подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2018 в сборную России вызваны следующие игроки:

вратари: Сергей Слемзин («Газпром-Югра»), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область);.

полевые игроки: Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Янар Асадов, Андрей Понкратов (все — «Дина», Москва), Антон Соколов («Синара»), Робиньо, Николай Переверзев (оба — «Динамо», Московская область).

На трех последних чемпионатах Европы сборная России завоевывала серебряные медали.