«Дина» с кубком спустя 18 лет

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Задел в два мяча, созданный «Диной» в первом матче, оказался непреодолим для бело-голубых, выступавших без травмированного Вилде и дисквалифицированного Ари. Правда, в воротах появился Густаво, а в атаке выздоровевший Фернандиньо, но из-за паузы в выступлениях лучший бомбардир команды оказался не в оптимальном тонусе.

Динамовцы в дебюте явно нервничали, Эскердинья, вновь демонстрировавший высший класс, уже на 5-й минуте мог открыть счет, выманил на себя Густаво и точно пробил, но с ленточки мяч вынес лучший в этом матче у бело-голубых Сергеев. Своего Эскердинья все-таки добился на 13-й минуте, мастерски открыв счет. Но через считаные секунды Фукин своим коронным финтом убрал с дороги соперника и неотразимым ударом забил ответный гол, отметив таким образом свое 32-летие.

Поняв, что чрезмерная приверженность атаке чревата неприятностями, «Дина» перешла на игру вторым номером и оборонялась просто образцово. Лишь дважды в первом тайме Иваняку приходилось по-настоящему выручать свою команду, а в остальном его партнеры успевали парализовать усилия хозяев.

После перерыва игра продолжалась в том же ключе. На 30-й минуте Фернандиньо, наконец, поразил ворота «Дины», но перед этим руками толкнул в спину Багирова, и гол засчитан не был. К середине тайма все чаще стал брать игру на себя Робиньо, но его ударам недоставало точности.

За четыре минуты до финальной сирены главный тренер «Динамо» Темур Алекберов заменил вратаря Сергеевым. Но игра пять на четыре вскоре обернулась неудачей. Иваняк, поймав мяч, выбросил его Абрамову, который поразил пустые ворота «Динамо». Бело-голубым за две с половиной минуты для победы надо было забивать три гола, но они не теряли веры в успех. И вскоре Сергеев сильнейшим ударом с носка сравнял счет. А на последней минуте Разоренов бросился под удар, отбив мяч рукой, и Нандо с пенальти вывел свою команду вперед — 3:2. Но на четвертый гол времени у «Динамо» не хватило.

— Мы прошли долгий и сложный кубковый путь и заслуженно победили! — уверен ветеран российского футзала Дамир Хамадиев. — Тяжело давалась каждая победа, а в финале особенно. «Динамо» вынужденно рисковало, а мы играли по счету и выстояли. В принципе все финалы выигрываются именно так. Это мой третий Кубок России. Первый я выиграл с «Альфой», затем с «Синарой», и вот теперь с «Диной»! Рад безмерно и горд тем, что играю в такой дружной и мощной команде!

— Для меня очень важно было завоевать этот титул, — заявил главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Я первый раз в клубе с такими традициями, где постоянно надо стремиться к максимуму. Это мой первый трофей и самый дорогой. Но главнее для меня ребята, которые сделали мне огромный подарок.

— В обеих играх решающую роль сыграли нюансы, — отметил Темур Алекберов. — Когда играешь два матча, сложно говорить о случайностях. В финале мы сражались до последней секунды. Мне абсолютно не в чем ребят упрекнуть. Очень напряженные, интересные игры. Первая — более эмоциональная, вторая — тактически более спокойная. Кроме слов благодарности футболистам, мне нечего сказать.

— Затрудняюсь назвать одну какую-то причину этой победы, — подвел итоги финала президент «Дины» Сергей Козлов. — Главное, наверное, огромное желание команды, большое стремление тренерского штаба подготовить футболистов в сложной ситуации, в которой мы находимся. Я горжусь своей командой, тренерским штабом — это их успех, первая именно общекомандная победа. Администраторы, врачи — все, кто работал на этот трофей, завоевали его своим сплочением.

— В последние годы финальные матчи получаются очень яркими, насыщенными и напряженными, — выразил свое мнение президент АМФР Эмиль Алиев. — Решающее противостояние «Дины» и «Динамо» не стало исключением.

«Динамо» оказало большое сопротивление и сохраняло интригу до самых последних секунд, что всегда нравится болельщикам. Оба претендента показали великолепную игру и мастерство высочайшего международного уровня. Не случайно оба финальных поединка прошли при переполненных трибунах.