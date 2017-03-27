АМФР встретится с игроками «Дины и «Динамо» по поводу их протеста в финале Кубка России

Футболисты обеих команд в знак протеста против невыплаты заработной платы в обоих матчах финала Кубка, которые прошли в четверг и воскресенье, в течение первой минуты демонстративно перекатывали мяч по паркету.

«Сейчас мы занимаемся вопросом с юридической точки зрения, поскольку никогда еще подобных вещей не происходило. Не исключен вариант, что это может быть решено силами самой ассоциации мини-футбола — мы проведем собрание в клубах с игроками, дадим информацию в прессу о том, что мы пришли с игроками к пониманию и подобные вещи нужно исключать и решать их только путем переговоров, либо акций, которые не являются публичными, — сказал Алиев. — Наша задача — помочь футболистам, не указывать им, что они в чем-то виноваты, а объяснить, что делать нельзя, и, наоборот, помочь им с нашей стороны и со стороны СМИ как можно быстрее начать получать деньги».

Глава АМФР сообщил, почему ассоциация решила не выносить этот вопрос на обсуждение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). «Он не требует оперативного решения: сейчас мы ведем консультации с юридическим и другими комитетами РФС, потому что КДК может рассматривать вопросы, которые подпадают только под их юрисдикцию. И здесь нужно будет понять, может, этим вопросом будет заниматься другой департамент. К такому пониманию ситуации мы пришли еще с утра», — отметил Алиев.

Пока никто из игроков обеих команд не намерен обращаться в связи с долгами в палату по разрешению споров РФС, сообщил Алиев.

«Я знаю, что оба президента клуба делают многое для того, чтобы финансовый кризис в клубах разрешился в ближайшие дни. Эта ситуация тянется давно, и клубы на связи как с футболистами, так и с нами. Мы понимаем всю сложность, просто спонсоры задерживают свои платежи, но не отказываются платить, поэтому тут вулкан никакой не пробивается и лава не выливается. Пока люди не обвиняют своих руководителей, не бегут в палату по разрешению споров, так как понимают, что спонсоры не отказываются, а просто платежи задерживаются», — подчеркнул президент АМФР.