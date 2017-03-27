Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29221377/
27 марта 2017, 21:04 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

АМФР встретится с игроками «Дины и «Динамо» по поводу их протеста в финале Кубка России

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Ассоциации мини-футбола России (АМФР) планирует встретиться с игроками клубов «Дина» и «Динамо», чтобы разъяснить с ними ситуацию с протестной акцией в обоих финальных матчах Кубка России. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.

Футболисты обеих команд в знак протеста против невыплаты заработной платы в обоих матчах финала Кубка, которые прошли в четверг и воскресенье, в течение первой минуты демонстративно перекатывали мяч по паркету.

«Сейчас мы занимаемся вопросом с юридической точки зрения, поскольку никогда еще подобных вещей не происходило. Не исключен вариант, что это может быть решено силами самой ассоциации мини-футбола — мы проведем собрание в клубах с игроками, дадим информацию в прессу о том, что мы пришли с игроками к пониманию и подобные вещи нужно исключать и решать их только путем переговоров, либо акций, которые не являются публичными, — сказал Алиев. — Наша задача — помочь футболистам, не указывать им, что они в чем-то виноваты, а объяснить, что делать нельзя, и, наоборот, помочь им с нашей стороны и со стороны СМИ как можно быстрее начать получать деньги».

Глава АМФР сообщил, почему ассоциация решила не выносить этот вопрос на обсуждение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). «Он не требует оперативного решения: сейчас мы ведем консультации с юридическим и другими комитетами РФС, потому что КДК может рассматривать вопросы, которые подпадают только под их юрисдикцию. И здесь нужно будет понять, может, этим вопросом будет заниматься другой департамент. К такому пониманию ситуации мы пришли еще с утра», — отметил Алиев.

Пока никто из игроков обеих команд не намерен обращаться в связи с долгами в палату по разрешению споров РФС, сообщил Алиев.

«Я знаю, что оба президента клуба делают многое для того, чтобы финансовый кризис в клубах разрешился в ближайшие дни. Эта ситуация тянется давно, и клубы на связи как с футболистами, так и с нами. Мы понимаем всю сложность, просто спонсоры задерживают свои платежи, но не отказываются платить, поэтому тут вулкан никакой не пробивается и лава не выливается. Пока люди не обвиняют своих руководителей, не бегут в палату по разрешению споров, так как понимают, что спонсоры не отказываются, а просто платежи задерживаются», — подчеркнул президент АМФР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

АМФР верит в то, что «Динамо» и «Дина» сыграют в следующем сезоне суперлиги

АМФР верит в то, что «Динамо» и «Дина» сыграют в следующем сезоне суперлиги

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) выразила надежду на то, что клубы «Динамо» и «Дина» сыграют в чемпионате страны в суперлиге в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Исполком ПКР утвердил новые антидопинговые правила в рамках восстановления членства в МПК

СКА обыграл "Локомотив" в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в нынешнем сезоне