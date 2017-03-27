АМФР встретится с игроками «Дины и «Динамо» по поводу их протеста в финале Кубка России
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Ассоциации
мини-футбола России (АМФР) планирует встретиться с игроками клубов «Дина» и «Динамо», чтобы разъяснить с ними ситуацию с протестной акцией в обоих финальных матчах Кубка России. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.
Футболисты обеих команд в знак протеста против невыплаты заработной платы в обоих матчах финала Кубка, которые прошли в четверг и воскресенье, в течение первой минуты демонстративно перекатывали мяч по паркету.
«Сейчас мы занимаемся вопросом с юридической точки зрения, поскольку никогда еще подобных вещей не происходило. Не исключен вариант, что это может быть решено силами самой ассоциации
Глава АМФР сообщил, почему ассоциация решила не выносить этот вопрос на обсуждение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). «Он не требует оперативного решения: сейчас мы ведем консультации с юридическим и другими комитетами РФС, потому что КДК может рассматривать вопросы, которые подпадают только под их юрисдикцию. И здесь нужно будет понять, может, этим вопросом будет заниматься другой департамент. К такому пониманию ситуации мы пришли еще с утра», — отметил Алиев.
Пока никто из игроков обеих команд не намерен обращаться в связи с долгами в палату по разрешению споров РФС, сообщил Алиев.
«Я знаю, что оба президента клуба делают многое для того, чтобы финансовый кризис в клубах разрешился в ближайшие дни. Эта ситуация тянется давно, и клубы на связи как с футболистами, так и с нами. Мы понимаем всю сложность, просто спонсоры задерживают свои платежи, но не отказываются платить, поэтому тут вулкан никакой не пробивается и лава не выливается. Пока люди не обвиняют своих руководителей, не бегут в палату по разрешению споров, так как понимают, что спонсоры не отказываются, а просто платежи задерживаются», — подчеркнул президент АМФР.
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