АМФР верит в то, что «Динамо» и «Дина» сыграют в следующем сезоне суперлиги

На прошлой неделе игроки команд из-за задержек по зарплате, которые составляют порядка трех месяцев, устроили акцию протеста в начале обоих финальных матчей Кубка России.

«И “Дина”, и “Динамо” входят в число топ-клубов суперлиги. У “Динамо” — серьезный патронаж, который не позволит клубу с таким серьезным именем сойти с рельсов. Ну, а “Дина” — давний клуб с большими традициями, и я думаю, что после победы в Кубке президент клуба амбициозный Сергей Козлов сделает все возможное, чтобы быстро нейтрализовать эту проблему, — сказал Алиев. — За последние годы это первый такой серьезный кризис в двух клубах, который исчисляется тремя месяцами и более, но, по моему мнению, шансы к тому, что оба клуба не заявятся на следующий сезон, составляют 1 к 1000».

Все клубы суперлиги должны предоставить заявки для выступления на следующий сезон к 9 июня.