АМФР верит в то, что «Динамо» и «Дина» сыграют в следующем сезоне суперлиги
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ассоциация
мини-футбола России (АМФР) выразила надежду на то, что клубы «Динамо» и «Дина» сыграют в чемпионате страны в суперлиге в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.
На прошлой неделе игроки команд
«И “Дина”, и “Динамо” входят в число
Все клубы суперлиги должны предоставить заявки для выступления на следующий сезон к 9 июня.
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