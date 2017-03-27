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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29221376/
27 марта 2017, 21:07 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

АМФР верит в то, что «Динамо» и «Дина» сыграют в следующем сезоне суперлиги

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) выразила надежду на то, что клубы «Динамо» и «Дина» сыграют в чемпионате страны в суперлиге в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.

На прошлой неделе игроки команд из-за задержек по зарплате, которые составляют порядка трех месяцев, устроили акцию протеста в начале обоих финальных матчей Кубка России.

«И “Дина”, и “Динамо” входят в число топ-клубов суперлиги. У “Динамо” — серьезный патронаж, который не позволит клубу с таким серьезным именем сойти с рельсов. Ну, а “Дина” — давний клуб с большими традициями, и я думаю, что после победы в Кубке президент клуба амбициозный Сергей Козлов сделает все возможное, чтобы быстро нейтрализовать эту проблему, — сказал Алиев. — За последние годы это первый такой серьезный кризис в двух клубах, который исчисляется тремя месяцами и более, но, по моему мнению, шансы к тому, что оба клуба не заявятся на следующий сезон, составляют 1 к 1000».

Все клубы суперлиги должны предоставить заявки для выступления на следующий сезон к 9 июня.
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АМФР встретится с игроками «Дины и «Динамо» по поводу их протеста в финале Кубка России

АМФР встретится с игроками «Дины и «Динамо» по поводу их протеста в финале Кубка России

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Ассоциации мини-футбола России (АМФР) планирует встретиться с игроками клубов «Дина» и «Динамо», чтобы разъяснить с ними ситуацию с протестной акцией в обоих финальных матчах Кубка России. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.
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