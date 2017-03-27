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27 марта 2017, 19:53 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

КДК РФС не видит нарушений в действиях «Дины» и «Динамо» в матче КР по мини-футболу

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не видит дисциплинарного нарушения в акции протеста игроков московской «Дины» и подмосковного «Динамо» в финале Кубка России по мини-футболу и не будет рассматривать этот инцидент, заявил агентству «Р-Спорт» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту встречи. Позднее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил «Р-Спорт», что акция протеста была вызвана долгами по зарплате в обоих клубах, которым может быть вынесено официальное предупреждение.

«Мы на сегодняшний день не получали документов по этому вопросу из АМФР, поэтому не включили в повестку дня на среду этот вопрос. Если мы получим письмо от АМФР по поводу этого инцидента, то будем рассматривать. В противном случае мы сами не видим дисциплинарного нарушения в данном случае. По другим эпизодам, даже если и были незначительные, мы не получали ничего от АМФР, так что нет оснований для возбуждения какого-либо дела», — сказал Григорьянц по телефону.
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