КДК РФС не видит нарушений в действиях «Дины» и «Динамо» в матче КР по мини-футболу

«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту встречи. Позднее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил «Р-Спорт», что акция протеста была вызвана долгами по зарплате в обоих клубах, которым может быть вынесено официальное предупреждение.

«Мы на сегодняшний день не получали документов по этому вопросу из АМФР, поэтому не включили в повестку дня на среду этот вопрос. Если мы получим письмо от АМФР по поводу этого инцидента, то будем рассматривать. В противном случае мы сами не видим дисциплинарного нарушения в данном случае. По другим эпизодам, даже если и были незначительные, мы не получали ничего от АМФР, так что нет оснований для возбуждения какого-либо дела», — сказал Григорьянц по телефону.