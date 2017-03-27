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27 марта 2017, 19:16 | Футбол: Мини-футбол | Lenta.Ru

В мини-футбольном «Динамо» рассказали о грядущем банкротстве клуба

Десятикратный чемпион России по мини-футболу подмосковное «Динамо» может быть объявлено банкротом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала генеральный директор клуба Галина Данилкина.

Десятикратный чемпион России по <nobr>мини-футболу</nobr> подмосковное Динамо может быть объявлено банкротом. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказала генеральный директор клуба Галина <span class=error>Данилкина</span>. Увеличить
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«Если мы не найдем деньги, то других вариантов у нас нет. У всех футболистов семьи, перед ними есть финансовые обязательства. 8 мая клубу исполнится 15 лет, но до этой даты самая титулованная и известная команда может не дожить», — рассказала Данилкина.

26 марта футболисты «Динамо» и московской «Дины» устроили акцию протеста, отказавшись играть в течение первой минуты ответного матча финала Кубка России. Таким же образом игроки поступили перед первой встречей. Спортсмены попытались привлечь внимание к существующим в клубах задолженностях по зарплате. Как отметил вратарь «Дины» Сергей Зуев, футболистам обещают погасить долги в течение нескольких месяцев, однако «этого по-прежнему не происходит».

«Динамо» — самый титулованный мини-футбольный клуб России. Помимо десяти чемпионских титулов, в послужном списке команды значатся девять Кубков страны, а также победа в Кубке УЕФА в 2007 году. «Дина» девять раз становилась чемпионом России и восемь раз выигрывала Кубок.
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