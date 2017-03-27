В мини-футбольном «Динамо» рассказали о грядущем банкротстве клуба
Десятикратный чемпион России по
мини-футболу подмосковное «Динамо» может быть объявлено банкротом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала генеральный директор клуба Галина Данилкина.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если мы не найдем деньги, то других вариантов у нас нет. У всех футболистов семьи, перед ними есть финансовые обязательства. 8 мая клубу исполнится 15 лет, но до этой даты самая титулованная и известная команда может не дожить», — рассказала Данилкина.
26 марта футболисты «Динамо» и московской «Дины» устроили акцию протеста, отказавшись играть в течение первой минуты ответного матча финала Кубка России. Таким же образом игроки поступили перед первой встречей. Спортсмены попытались привлечь внимание к существующим в клубах задолженностях по зарплате. Как отметил вратарь «Дины» Сергей Зуев, футболистам обещают погасить долги в течение нескольких месяцев, однако «этого
«Динамо» — самый титулованный
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