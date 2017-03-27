«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча. Позднее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил «Р-Спорт», что акция протеста была вызвана долгами по зарплате в обоих клубах, которым может быть вынесено официальное предупреждение.

«Инициатором этой акции были футболисты “Динамо”. Игроки “Дины” поддержали ее из профессиональной солидарности, — сказал Козлов по телефону. — Если бы “Динамо” не вышло с такой инициативой, этой акции просто не было бы. Финансовые проблемы у нашего клуба такие, как и везде, как и во всем мини-футболе, во всем профессиональном спорте в России. Это перманентная ситуация, это последствия кризиса в стране в 2014 году. Но у клуба “Дина” нормальный рабочий диалог со своей командой».