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27 марта 2017, 17:42 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» из солидарности поддержала акцию протеста МФК «Динамо» в финале КР — Козлов

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Игроки московской «Дины» только из солидарности поддержали акцию протеста подмосковного «Динамо» в финале Кубка России по мини-футболу, заявил агентству «Р-Спорт» президент столичного клуба Сергей Козлов.

«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча. Позднее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил «Р-Спорт», что акция протеста была вызвана долгами по зарплате в обоих клубах, которым может быть вынесено официальное предупреждение.

«Инициатором этой акции были футболисты “Динамо”. Игроки “Дины” поддержали ее из профессиональной солидарности, — сказал Козлов по телефону. — Если бы “Динамо” не вышло с такой инициативой, этой акции просто не было бы. Финансовые проблемы у нашего клуба такие, как и везде, как и во всем мини-футболе, во всем профессиональном спорте в России. Это перманентная ситуация, это последствия кризиса в стране в 2014 году. Но у клуба “Дина” нормальный рабочий диалог со своей командой».

«Наш вид спорта в основном держится на энтузиастах. Мы в свою очередь продолжим искать партнеров для клуба. Мы принесли спортивной Москве еще один трофей — Кубок России по мини-футболу. Будем прикладывать все усилия, чтобы достучаться до вышестоящего руководства. Может, захотят нас увидеть, поздравить с этой победой», — добавил собеседник агентства.
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Президент «Дины»: Игроки МФК «Динамо» были инициаторами акции протеста в финале Кубка РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Инициаторами акции протеста из-за задолженностей по заработным платам в финале Кубка России по мини-футболу между «Динамо» и столичной «Диной» были игроки подмосковного клуба. Об этом ТАСС сообщил президент «Дины» Сергей Козлов.
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