«Дина» из солидарности поддержала акцию протеста МФК «Динамо» в финале КР — Козлов
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Игроки московской «Дины» только из солидарности поддержали акцию протеста подмосковного «Динамо» в финале Кубка России по мини-футболу, заявил агентству «Р-Спорт» президент столичного клуба Сергей Козлов.
«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче Кубка России по
«Инициатором этой акции были футболисты “Динамо”. Игроки “Дины” поддержали ее из профессиональной солидарности, — сказал Козлов по телефону. — Если бы “Динамо” не вышло с такой инициативой, этой акции просто не было бы. Финансовые проблемы у нашего клуба такие, как и везде, как и во всем
«Наш вид спорта в основном держится на энтузиастах. Мы в свою очередь продолжим искать партнеров для клуба. Мы принесли спортивной Москве еще один трофей — Кубок России по
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