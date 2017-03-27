Президент «Дины»: Игроки МФК «Динамо» были инициаторами акции протеста в финале Кубка РФ
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Инициаторами акции протеста
из-за задолженностей по заработным платам в финале Кубка России по мини-футболу между «Динамо» и столичной «Диной» были игроки подмосковного клуба. Об этом ТАСС сообщил президент «Дины» Сергей Козлов.
В первом и ответном матчах финала Кубка страны между подмосковным «Динамо» и столичной «Диной», прошедших в четверг и воскресенье, состоялась акция, организованная футболистами клубов. Около минуты игроки демонстративно перекатывали мяч по паркету в знак протеста против задержек по выплатам зарплат.
«Инициаторами акции протеста были игроки “Динамо”, а наши ребята лишь присоединись к ним, за что я могу их только поблагодарить, так как они привлекли внимание к финансовым проблемам в нашем виде спорта. Я нормально отношусь к их жесту спортивной солидарности и той форме протеста, которую они выбрали», — сказал президент «Дины».
Козлов признал факт наличия задолженности перед игроками клуба, заявив, однако, что такие проблемы распространены «во всем спорте».
«Все клубы, особенно
По сумме двух матчей победителем Кубка России стала «Дина», которая выиграла в первой встрече со счетом 5:3 и уступила во второй — 2:3.
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