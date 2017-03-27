Президент «Дины»: Игроки МФК «Динамо» были инициаторами акции протеста в финале Кубка РФ

В первом и ответном матчах финала Кубка страны между подмосковным «Динамо» и столичной «Диной», прошедших в четверг и воскресенье, состоялась акция, организованная футболистами клубов. Около минуты игроки демонстративно перекатывали мяч по паркету в знак протеста против задержек по выплатам зарплат.

«Инициаторами акции протеста были игроки “Динамо”, а наши ребята лишь присоединись к ним, за что я могу их только поблагодарить, так как они привлекли внимание к финансовым проблемам в нашем виде спорта. Я нормально отношусь к их жесту спортивной солидарности и той форме протеста, которую они выбрали», — сказал президент «Дины».

Козлов признал факт наличия задолженности перед игроками клуба, заявив, однако, что такие проблемы распространены «во всем спорте».

«Все клубы, особенно мини-футбольные, испытывают подобные затруднения, и мы здесь не исключение. Во всех командных видах спорта большинство клубов убыточны, и чем больше команда, тем больше ее долги. Это распространенная практика, но главное это то, что у нас есть диалог с нашими футболистами. Задолженности перед игроками — это наши внутренние проблемы между работником и работодателем, однако мы будем принимать меры по их решению и привлекать новых спонсоров и рекламодателей», — сообщил собеседник ТАСС.

По сумме двух матчей победителем Кубка России стала «Дина», которая выиграла в первой встрече со счетом 5:3 и уступила во второй — 2:3.