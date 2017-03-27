Данилкина: Судьба подмосковного МФК «Динамо» на следующий сезон неизвестна

Московская «Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче финала Кубка России, но по сумме двух встреч завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча в знак протеста из-за долгов по зарплате. «Динамо» является десятикратным чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка страны, в 2007 году «бело-голубые» выиграли Кубок УЕФА.

«Ситуация в “Динамо” действительно серьезная, как и во всем спорте в целом. Ведь найти средства на спорт, тем более, на неолимпийский вид спорта крайне тяжело, — сказала Данилкина по телефону. — У футболистов присутствуют задолженности в более, чем полгода. Как люди могут играть без денег? Мы это прекрасно понимаем. И если мы не найдем средства до конца сезона, то люди пойдут в палату, и будут необратимые последствия. И мы можем сняться с соревнований. То есть этот сезон мы должны доиграть, а судьба “Динамо” на следующий сезон неизвестна».

«А то, что футболисты в финале Кубка пошли на такой шаг, это, думаю, неправильно. Есть официальные методы. Но для “Динамо” как раз это и сыграло плохую шутку, как раз той минуты, возможно, и не хватило», — продолжила она.

Данилкина заметила, что у «Динамо» всегда были проблемы с бюджетом. «Не было такого, что нам сразу выдавали средства. Все время был рваный бюджет, но при этом мы находили в себе силы, и мы выигрывали. Обидно, ведь мы за историю существования клуба выиграли столько, сколько не выигрывал никто в мини-футболе. И вот мы попали в такие рамки, что нам никто не помогает», — отметила генеральный директор клуба.

«Спасибо большое игрокам, что они до сих пор не обращались в палату по разрешению споров РФС. А они имеют на это право. А когда погасятся задолженности, это самый сложный вопрос. Пока положительного ответа от нашего спонсора мы не слышим», — заключила Данилкина.