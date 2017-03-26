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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29209490/
26 марта 2017, 23:03 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» и «Динамо» могут быть предупреждены за отказ от игры в финале КР

Московской «Дине» и подмосковному «Динамо» может быть вынесено официальное предупреждение за акцию протеста в финальном матче Кубка России по мини-футболу, вызванную долгами по зарплате, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче финала Кубка России, но по сумме двух встреч завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча.

«Игроки обоих клубов в двух финальных матчах при болельщиках решили привлечь внимание руководства клубов к финансовому вопросу. В обоих клубах не выплачивается зарплата несколько месяцев. В понедельник мы проведем консультации с РФС и председателем КДК, чтобы впредь избежать подобных вещей во время матчей. Игроки обеих команд приняли решение не играть 30 секунд, то есть “как вы платите, так мы и работаем”. Если КДК будет рассматривать этот инцидент, то мы будем ходатайствовать, чтобы клубам были вынесены только предупреждения», — сказал Алиев по телефону.

«Когда по сговору обеих команд проходят такие акции, не прописанные в регламенте, мы должны принимать соответствующие меры, — продолжил глава АМФР. — Для первого раза, зная реальные обстоятельства, побудившие игроков к такой акции, я думаю, что КДК не будет заинтересован наказывать клубы “Дина” и “Динамо” финансово и принимать жесткие меры. Я думаю, что будет достаточно предупреждения и разъяснительной работы».

По словам Алиева, «футболисты должны решать подобные вопросы в офисе клубов».

«Мы понимаем и футболистов, что у них безнадежная ситуация, им хотелось хоть как-то достучаться до руководства с помощью такой акции. Но эти матчи смотрит большая аудитория. Такие акции бьют по имиджу и РФС, и Ассоциации мини-футбола России, и самой суперлиги», — отметил собеседник агентства.
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