«Дина» и «Динамо» могут быть предупреждены за отказ от игры в финале КР

«Дина» в воскресенье проиграла «Динамо» со счетом 2:3 во втором матче финала Кубка России, но по сумме двух встреч завоевала трофей. Футболисты обеих команд демонстративно не принимали активных действий в первую минуту матча.

«Игроки обоих клубов в двух финальных матчах при болельщиках решили привлечь внимание руководства клубов к финансовому вопросу. В обоих клубах не выплачивается зарплата несколько месяцев. В понедельник мы проведем консультации с РФС и председателем КДК, чтобы впредь избежать подобных вещей во время матчей. Игроки обеих команд приняли решение не играть 30 секунд, то есть “как вы платите, так мы и работаем”. Если КДК будет рассматривать этот инцидент, то мы будем ходатайствовать, чтобы клубам были вынесены только предупреждения», — сказал Алиев по телефону.

«Когда по сговору обеих команд проходят такие акции, не прописанные в регламенте, мы должны принимать соответствующие меры, — продолжил глава АМФР. — Для первого раза, зная реальные обстоятельства, побудившие игроков к такой акции, я думаю, что КДК не будет заинтересован наказывать клубы “Дина” и “Динамо” финансово и принимать жесткие меры. Я думаю, что будет достаточно предупреждения и разъяснительной работы».

По словам Алиева, «футболисты должны решать подобные вопросы в офисе клубов».