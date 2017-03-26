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26 марта 2017, 22:16 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Зоидзе: Футболисты «Дины» — герои, посвящаю победу им и их семьям

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе прокомментировал завоевание своими подопечными кубка России по мини-футболу.

«В этот радостный момент я меньше всего хочу говорить о самой игре. Для меня это очень важное событие. Я впервые работаю в клубе с такой богатой историей и традициями. Тут всегда нужно стремиться к максимуму.

Несмотря на трудную и непростую ситуацию, мои ребята работают каждый день. Хочу поблагодарить их за доверие, которое есть между нами. Оно компенсирует многие вещи. Мои футболисты — герои. Что бы ни произошло в моей жизни, этот трофей останется самым запоминающимся. Я буду помнить всю жизнь эту победу. Благодарю игроков за это. Хочу ещё сказать спасибо тренерскому штабу, администрации и руководству. Но самые главные — это футболисты, которые добились такой непростой победы. Эту победу посвящаю ребятам и их семьям, а также всем болельщикам, которые верили в нас», — передаёт слова Зоидзе корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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