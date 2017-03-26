«В этот радостный момент я меньше всего хочу говорить о самой игре. Для меня это очень важное событие. Я впервые работаю в клубе с такой богатой историей и традициями. Тут всегда нужно стремиться к максимуму.



Несмотря на трудную и непростую ситуацию, мои ребята работают каждый день. Хочу поблагодарить их за доверие, которое есть между нами. Оно компенсирует многие вещи. Мои футболисты — герои. Что бы ни произошло в моей жизни, этот трофей останется самым запоминающимся. Я буду помнить всю жизнь эту победу. Благодарю игроков за это. Хочу ещё сказать спасибо тренерскому штабу, администрации и руководству. Но самые главные — это футболисты, которые добились такой непростой победы. Эту победу посвящаю ребятам и их семьям, а также всем болельщикам, которые верили в нас», — передаёт слова Зоидзе корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.