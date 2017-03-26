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26 марта 2017, 21:33 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Алекберов: Когда играются два матча, то сложно говорить о каких-то случайностях

Главный тренер «Динамо» Темур Алекберов прокомментировал победу над «Диной» со счётом 3:2 в ответном финальном матче Кубка России, несмотря на которую титул достался московской команде по сумме двух встреч.

«Получились очень сложные два матча. В финале встретились команды, которые показывают игру очень высокого класса. Хочу поздравить соперника с победой. Когда играются два матча, то сложно говорить о каких-то случайностях. Победителем выходит один. Я хочу поблагодарить своих футболистов за каждый день, который мы готовились вместе к этому финалу. Мы шли к этой развязке упорно и до последней секунды боролись за кубок России. Мне не в чем упрекнуть своих игроков, которые отчаянно сражались, чтобы сохранить трофей у нас. Благодарен за командный дух и волю к победе. Матчи получились интересными. Первая встреча была более эмоциональная, но тактически спокойнее», — передаёт слова Алекберова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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