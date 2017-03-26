Алекберов: Когда играются два матча, то сложно говорить о каких-то случайностях
Главный тренер «Динамо» Темур Алекберов прокомментировал победу над «Диной» со счётом 3:2 в ответном финальном матче Кубка России, несмотря на которую титул достался московской команде по сумме двух встреч.
«Получились очень сложные два матча. В финале встретились команды, которые показывают игру очень высокого класса. Хочу поздравить соперника с победой. Когда играются два матча, то сложно говорить о
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