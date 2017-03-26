В шаге от «камбэка». «Динамо» не вырвало Кубок России у «Дины»

«Ничего страшного не произошло»

Именно такими словами вратарь «Динамо» Густаво охарактеризовали счёт 3:5 в первом матче финала Кубка России по мини-футболу. На первый взгляд, действительно, никакой катастрофы для бело-голубых не произошло. Два мяча в мини-футболе можно отыграть буквально за минуту, а когда в запасе все 50 да при родных болельщиках — беспокоиться, кажется, и вовсе не о чем. Вот только «Дина» вряд ли позволит сопернику легко ликвидировать своё отставание. С осени 2006 года столичная команда не могла победить «Динамо», а три дня тому назад наконец-то прервала длительную серию. Безусловно, это придало подопечным Зоидзе заряд оптимизма и уверенности в собственных силах.



«Дина» никогда раньше не играла в финалах из двух матчей. «Динамо» же эту схему проверяло неоднократно — и трижды проигрывало первую игру. Выкарабкаться из такой ситуации бело-голубым удалось лишь один раз: в 2013 году в матче против «Тюмени». Первый матч тюменцы выиграли со счётом 3:1, но это лишь разозлило «Динамо», во второй игре победившее со счётом 6:0. Могли ли поклонники команды Алекберова рассчитывать на подобное развитие событий и в финале 2017 года? Вполне. Особенно с учётом того, что в состав команды вернулся её лучший бомбардир Фернандиньо. Вместо него на трибуны из-за перебора жёлтых карточек присел Ари и из-за повреждения — Вилде. Зоидзе же, согласно неписаным футбольным правилам, решил победный состав не менять — в Щёлково приехали все те футболисты, которые побеждали в Троицке.

Тотальный прессинг

Вторая встреча началась так же, как и первая — с 30-секундной заминки. О её причинах представители клубов не рассказывали, поэтому болельщикам оставалось догадываться, что же происходит. Согласно одной из версий, игроки «Динамо» долго не получают зарплату и таким образом выражают своё недовольство. Впрочем, как только футболисты «Дины» ввели мяч в игру, о затишье не могло быть и речи. «Динамо» принялось активно прессинговать соперников по всей площадке и заставляло допускать ошибки. Столичная команда не раз теряла мяч, но до опасных моментов у ворот Иваняка в первые пять минут дело дошло лишь два раза: по воротам соперника пробили Фукин и Бадретдинов.



На шестой минуте «Дина» могла огорчить «Динамо» дважды. Эскердинья, получивший мяч на правом фланге атаки, переиграл Густаво, но Сергеев успел выбить мяч из пустых ворот. А через несколько секунд Кутузов мощным ударом с дальней дистанции проверил на прочность перекладину ворот «Динамо». После столь взрывной минуты в игре наступило некоторое затишье: команда Алекберова больше и охотнее владела мячом, но дружина Зоидзе надёжно действовала в обороне и отвечала быстрыми контратаками.

Бодрящий Сирило

Взбодрил игру выход Сирило на площадку. Сначала капитан «Динамо» мощно пробил по воротам соперника, но Иваняк был надёжен. А через пару минут Сирило ошибся в обороне, мяч достался Эскердинье, и тот в пару касаний отправил мяч в сетку ворот Густаво. Но не успела «Дина» толком обрадоваться голу, как хозяева площадки счёт сравняли: забил Александр Фукин, празднующий свой день рождения. Гол получился типичным для Александра: вход на скорости по левому флангу атаки, смещение в центр и удар в угол. На табло — 1:1, а в уме всё то же преимущество в два гола, что и в начале.



После обмена мощными ударами, соперники снова вошли в клинч. «Дина» не сильно рвалась вперёд, стараясь обезопасить себя от второго пропущенного гола, а «Динамо» конструировало позиционные атаки с трудом: часто они заканчивались пасами в пустоту или ударами с неудобных позиций. Была у бело-голубых и другая проблема: за пять минут до завершения первого тайма они накопили уже пять фолов, поэтому жёстко прессинговать соперника стало весьма рискованно. Впрочем, в концовке тайма «Дина» полностью опустилась к своим воротам, позволив хозяевам контролировать мяч. Но получить ощутимую пользу от этого контроля у бело-голубых не вышло. Более того, «Динамо» чуть не пропустило после грубой ошибки Густаво, упустившего мяч.

Судьи спасли Багирова

Первые минуты второго тайма пошли в прежнем ключе: «Дина» в основном действовала вторым номером, держа в уме возможность пропустить один мяч (второй стал бы роковым из-за меньшего числа голов на чужой площадке). Динамовцы пошли в атаку, и Фукин вполне мог оформить дубль: излюбленным приёмом Александр оставил в дураках Понкратова, но Иваняк отбил удар в ближний угол.

Через пару минут мяч всё же залетел в диновские ворота, но радость Фернандиньо длилась не долго: судьи усмотрели со своего стороны толчок Багирова. В любом случае, диновец действовал явно неосмотрительно, когда, находясь на месте последнего защитника, начал как-то неуверенно укрывать мяч от бразильца. За это чуть и не поплатился.



Диновцы поняли, что игра на удержание может до добра не довести: неплохие шансы имели Кутузов и Эскердинья, но в первом случае вовремя вышел из ворот Густаво, а лучшему снайперу «Дины» не хватило точности.

Артиллерия Робиньо

Ближе к середине тайма в центре внимания оказался Робиньо. Русский бразилец постоянно оказывался с мячом метрах в 10−12 от ворот, уходил от опекуна и бил — Иваняку приходилось очень непросто, а в одном случае «Дине» откровенно повезло: после рикошета мяч прокатился рядом со штангой.



Между тем тренеры обеих команд стали вводить в бой резервы: у «Дины» впервые появились Заболонков и Асадов, у «Динамо» — Сучилин. На ходе игры это не слишком отразилось: динамовцы давили, владея мячом львиную долю времени и сразу идя в прессинг при потерях, а диновцы больше рассчитывали на контратаки и стандарты. В одном из случаев Ниязов не смог подстроиться под передачу Прудникова, чтобы внести мяч в ворота.

Давление «Динамо» продолжало расти. Удар Нандо из-под Разорёнова вратарь парировал с трудом, тут же Робиньо сделал отличную «диагональ» на Фукина — диновцы еле-еле успели заблокировать удар. При этом контригры со стороны «Дины» практически не было: гости редко когда владели мячом больше десяти секунд. Впрочем, пока мяч не залетал в ворота Иваняка, на все вопросы диновцы могли отвечать просто: указывая на счёт на табло.

Всё решил пятый полевой

За четыре минуты до конца второго тайма Темур Алекберов сдался — то есть снял Густаво с ворот, выпустив пятого полевого. Не сработало: Иваняк справился с ударом, выбросил мяч Абрамову, тот красиво ушёл от двух соперников и, с рикошетом от Шакирова, пробил занявшего место в рамке Сергеева — 2:1 в пользу «Дины». И динамовцам надо забивать трижды за две с половиной минуты.