В шаге от «камбэка». «Динамо» не вырвало Кубок России у «Дины»
«Дина» впервые с 1999 года выиграла Кубок России по
мини-футболу. Динамовцы чуть не сотворили чудо в концовке, но им не хватило одного гола.
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Видимо, что-то случилось...
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«Ничего страшного не произошло»
Именно такими словами вратарь «Динамо» Густаво охарактеризовали счёт 3:5 в первом матче финала Кубка России по
«Дина» никогда раньше не играла в финалах из двух матчей. «Динамо» же эту схему проверяло неоднократно — и трижды проигрывало первую игру. Выкарабкаться из такой ситуации
Тотальный прессинг
Вторая встреча началась так же, как и первая — с 30-секундной заминки. О её причинах представители клубов не рассказывали, поэтому болельщикам оставалось догадываться, что же происходит. Согласно одной из версий, игроки «Динамо» долго не получают зарплату и таким образом выражают своё недовольство. Впрочем, как только футболисты «Дины» ввели мяч в игру, о затишье не могло быть и речи. «Динамо» принялось активно прессинговать соперников по всей площадке и заставляло допускать ошибки. Столичная команда не раз теряла мяч, но до опасных моментов у ворот Иваняка в первые пять минут дело дошло лишь два раза: по воротам соперника пробили Фукин и Бадретдинов.
На шестой минуте «Дина» могла огорчить «Динамо» дважды. Эскердинья, получивший мяч на правом фланге атаки, переиграл Густаво, но Сергеев успел выбить мяч из пустых ворот. А через несколько секунд Кутузов мощным ударом с дальней дистанции проверил на прочность перекладину ворот «Динамо». После столь взрывной минуты в игре наступило некоторое затишье: команда Алекберова больше и охотнее владела мячом, но дружина Зоидзе надёжно действовала в обороне и отвечала быстрыми контратаками.
Бодрящий Сирило
Взбодрил игру выход Сирило на площадку. Сначала капитан «Динамо» мощно пробил по воротам соперника, но Иваняк был надёжен. А через пару минут Сирило ошибся в обороне, мяч достался Эскердинье, и тот в пару касаний отправил мяч в сетку ворот Густаво. Но не успела «Дина» толком обрадоваться голу, как хозяева площадки счёт сравняли: забил Александр Фукин, празднующий свой день рождения. Гол получился типичным для Александра: вход на скорости по левому флангу атаки, смещение в центр и удар в угол. На табло — 1:1, а в уме всё то же преимущество в два гола, что и в начале.
После обмена мощными ударами, соперники снова вошли в клинч. «Дина» не сильно рвалась вперёд, стараясь обезопасить себя от второго пропущенного гола, а «Динамо» конструировало позиционные атаки с трудом: часто они заканчивались пасами в пустоту или ударами с неудобных позиций. Была у
Судьи спасли Багирова
Первые минуты второго тайма пошли в прежнем ключе: «Дина» в основном действовала вторым номером, держа в уме возможность пропустить один мяч (второй стал бы роковым
Через пару минут мяч всё же залетел в диновские ворота, но радость Фернандиньо длилась не долго: судьи усмотрели со своего стороны толчок Багирова. В любом случае, диновец действовал явно неосмотрительно, когда, находясь на месте последнего защитника, начал
Диновцы поняли, что игра на удержание может до добра не довести: неплохие шансы имели Кутузов и Эскердинья, но в первом случае вовремя вышел из ворот Густаво, а лучшему снайперу «Дины» не хватило точности.
Артиллерия Робиньо
Ближе к середине тайма в центре внимания оказался Робиньо. Русский бразилец постоянно оказывался с мячом метрах в 10−12 от ворот, уходил от опекуна и бил — Иваняку приходилось очень непросто, а в одном случае «Дине» откровенно повезло: после рикошета мяч прокатился рядом со штангой.
Между тем тренеры обеих команд стали вводить в бой резервы: у «Дины» впервые появились Заболонков и Асадов, у «Динамо» — Сучилин. На ходе игры это не слишком отразилось: динамовцы давили, владея мячом львиную долю времени и сразу идя в прессинг при потерях, а диновцы больше рассчитывали на контратаки и стандарты. В одном из случаев Ниязов не смог подстроиться под передачу Прудникова, чтобы внести мяч в ворота.
Давление «Динамо» продолжало расти. Удар Нандо
Всё решил пятый полевой
За четыре минуты до конца второго тайма Темур Алекберов сдался — то есть снял Густаво с ворот, выпустив пятого полевого. Не сработало: Иваняк справился с ударом, выбросил мяч Абрамову, тот красиво ушёл от двух соперников и, с рикошетом от Шакирова, пробил занявшего место в рамке Сергеева — 2:1 в пользу «Дины». И динамовцам надо забивать трижды за две с половиной минуты.
«Динамо» не сдалось: за минуту и 15 секунд до сирены Сергеев со второй попытки с носка поразил ворота «Дины». Зоидзе моментально взял
И всё же совершить невероятный «камбэк» у хозяев не вышло: диновцы достаточно чётко убили оставшееся время «свечками», а
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