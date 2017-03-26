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26 марта 2017, 20:37 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

Президент АМФР: Игроки «Динамо» и «Дины» не получают зарплаты несколько месяцев

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мини- футбольные клубы «Динамо» и «Дина» задолжали заработные платы игрокам команд за несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

В воскресенье в ответном матче финала Кубка России футболисты подмосковного Динамо и столичной Дины демонстративно отказывались играть в первую минуту встречи. Увеличить
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В воскресенье в ответном матче финала Кубка России футболисты подмосковного «Динамо» и столичной «Дины» демонстративно отказывались играть в первую минуту встречи, пытаясь привлечь внимание к долгам по зарплате.

«Существует проблема несвоевременной выплаты заработных плат и в одной, и в другой командах. Футболисты, не оповещая никого, решили сделать такую акцию на первом и втором матчах финала Кубка страны. Они, наверное, находятся уже в отчаянном состоянии, потому что несколько месяцев не получают зарплаты, и таким образом решили привлечь внимание руководства. Пока что игроки официально не подавали в палату по разрешению споров, а делают такие шаги», — сказал Алиев.

«Политика финансирования игроков в клубах лежит полностью на плечах руководства этих клубов, — продолжил глава ассоциации. — Что касается игроков сборной, у нас таких вопросов не возникает, ассоциация решает их. А эта история принадлежит отношениям между игроком и руководством клуба, поэтому мы не можем влиять на погашения заработной платы, если это не выходит за рамки выполнения контрактных обязательств при переходе футболиста. Если будут письма в палату, тогда юрисдикционные органы Российского футбольного союза займутся решением этих вопросов».

В первом матче финала Кубка России в четверг «Дина» обыграла «Динамо» со счетом 5:3. В воскресенье в ответном матче «Дина» проиграла со счетом 2:3, но по сумме двух встреч завоевала Кубок страны.
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