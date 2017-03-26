«Дина» в восьмой раз в своей истории завоевала Кубок России по мини-футболу
Московская «Дина» уступила «Динамо» (Московская область) во втором матче Кубка России по
мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 3:2. В составе «Дины» забивали Эскердинья (на 13-й минуте) и Сергей Абрамов (48). У «Динамо» отличились Александр Фукин (13), Сергей Сергеев (49) и Нандо (50).
Первый матч, прошедший 23 марта в Троицке, завершился со счетом 5:3 в пользу «Дины». По сумме двух матчей столичный клуб в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.
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