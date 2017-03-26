«Дина» в восьмой раз в своей истории завоевала Кубок России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 3:2. В составе «Дины» забивали Эскердинья (на 13-й минуте) и Сергей Абрамов (48). У «Динамо» отличились Александр Фукин (13), Сергей Сергеев (49) и Нандо (50).

Первый матч, прошедший 23 марта в Троицке, завершился со счетом 5:3 в пользу «Дины». По сумме двух матчей столичный клуб в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.