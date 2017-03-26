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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29208531/
26 марта 2017, 20:33 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» в восьмой раз в своей истории завоевала Кубок России по мини-футболу

Московская «Дина» уступила «Динамо» (Московская область) во втором матче Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух матчей завоевала трофей.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 3:2. В составе «Дины» забивали Эскердинья (на 13-й минуте) и Сергей Абрамов (48). У «Динамо» отличились Александр Фукин (13), Сергей Сергеев (49) и Нандо (50).

Первый матч, прошедший 23 марта в Троицке, завершился со счетом 5:3 в пользу «Дины». По сумме двух матчей столичный клуб в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.
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