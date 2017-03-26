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26 марта 2017, 20:14 | Футбол: Мини-футбол | Спорт-Экспресс

«Динамо» и «Дина» в знак протеста простояли первую минуту финала Кубка России

Игроки «Динамо» и «Дины» устроили акцию протеста в ходе ответного матча финала Кубка России.

Футболисты демонстративно отказывались играть всю первую минуту встречи. Тем самым они пытаются привлечь внимание к существующим в командах долгах по зарплате.

Напомним, что аналогичная акция прошла и в первом поединке между «Динамо» и «Динамо». Тогда ее инициаторами выступили бело-голубые, сегодня — «Дина».
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МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мини- футбольные клубы «Динамо» и «Дина» задолжали заработные платы игрокам команд за несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
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