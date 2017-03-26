«Динамо» и «Дина» в знак протеста простояли первую минуту финала Кубка России

Футболисты демонстративно отказывались играть всю первую минуту встречи. Тем самым они пытаются привлечь внимание к существующим в командах долгах по зарплате.

Напомним, что аналогичная акция прошла и в первом поединке между «Динамо» и «Динамо». Тогда ее инициаторами выступили бело-голубые, сегодня — «Дина».