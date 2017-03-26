«Динамо» и «Дина» в знак протеста простояли первую минуту финала Кубка России
Игроки «Динамо» и «Дины» устроили акцию протеста в ходе ответного матча финала Кубка России.
Футболисты демонстративно отказывались играть всю первую минуту встречи. Тем самым они пытаются привлечь внимание к существующим в командах долгах по зарплате.
Напомним, что аналогичная акция прошла и в первом поединке между «Динамо» и «Динамо». Тогда ее инициаторами выступили
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