«Газпром-Югра» обыграл «Норильский Никель» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Югорский клуб «Газпром-Югра» обыграл «Норильский Никель» в перенесенном матче 22-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в Норильске в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Андрей Афанасьев (на 7-й минуте) и Иван Чишкала (18). В составе норильской команды гол забил Алексей Гордеев (6).
Остальные матчи 22-го тура пройдут в апреле.
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