26 марта пройдёт финал турнира по мини-футболу для детей из детских домов
26 марта в спортивном комплексе «Фестивальный» пройдёт финал Всероссийского турнира по
мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».
Это благотворительный турнир, в котором принимают участие 32 детские команды из 10 областей России. В течение нескольких месяцев — с октября 2016 года по январь 2017 года — в разных городах России прошли отборочные региональные этапы, и теперь 8 сильнейших команд встретятся в Москве.
Победителей ждёт главный приз — поездка в спортивный лагерь. На финальные игры приглашены такие звёзды спорта, как Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Артём Ребров, Василий Березуцкий, Юрий Розанов и Владимир Стогниенко.
Главный организатор — «Клуб волонтёров», который уже на протяжении 10 лет поддерживает детские дома и
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