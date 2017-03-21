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21 марта 2017, 12:29 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

26 марта пройдёт финал турнира по мини-футболу для детей из детских домов

26 марта в спортивном комплексе «Фестивальный» пройдёт финал Всероссийского турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

Это благотворительный турнир, в котором принимают участие 32 детские команды из 10 областей России. В течение нескольких месяцев — с октября 2016 года по январь 2017 года — в разных городах России прошли отборочные региональные этапы, и теперь 8 сильнейших команд встретятся в Москве.

Победителей ждёт главный приз — поездка в спортивный лагерь. На финальные игры приглашены такие звёзды спорта, как Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Артём Ребров, Василий Березуцкий, Юрий Розанов и Владимир Стогниенко.

Главный организатор — «Клуб волонтёров», который уже на протяжении 10 лет поддерживает детские дома и школы-интернаты в разных областях страны. Соорганизатором выступает инициативная группа «Спартаковцы». Время и место проведения финала: 26 марта 2017 года, спортивный комплекс «Фестивальный», г. Москва, Сущёвский вал, 56. Торжественное открытие финала состоится в 12:00 мск.
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