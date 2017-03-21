Светлогорский ЦКК набрал первые баллы в чемпионате Беларуси по мини-футболу
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК набрал первые очки в матчах 28-го чемпионата Беларуси по
мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После 22-х поражений подряд светлогорская дружина
Положение в группе лидеров после 23 туров таково: «Столица» — 55 очков (разница мячей — 96−38), ВРЗ — 52 (93−45), «Лидсельмаш» — 51 (99−43), «Витэн» — 45 (81−56), «Дорожник» — 45 (84−49), МАПИД — 45 (77−46). Лидер атак ВРЗ Евгений Клочко возглавляет бомбардирскую гонку, забив 27 мячей.
Матчи следующего тура пройдут 25 и 26 марта, после чего лучшие игроки соберутся в тренировочном лагере национальной сборной. Под началом Андрея Толмача команда отправится на гостевой контрольный поединок с национальной сборной Польши, который состоится 39 марта. Для обеих команд этот матч станет последней проверкой сил перед отборочным турниром чемпионата Европы-2018. Белорусы
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