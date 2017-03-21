Светлогорский ЦКК набрал первые баллы в чемпионате Беларуси по мини-футболу

После 22-х поражений подряд светлогорская дружина наконец-то сумела добиться успеха, победив на своей площадке гостей из минского «Динамо-БНТУ» со счетом 4:1. Лидер первенства минская «Столица» в принципиальном поединке с земляками из «Дорожника» одержала уверенную викторию — 5:1. Отрыв от ближайшего преследователя — гомельского ВРЗ — увеличился до трех очков, после того как он уступил в Микашевичах местному «Граниту» — 3:4. Вплотную к гомельчанам подобрался идущий третьим действующий чемпион страны «Лидсельмаш» переигравший у себя дома минский клуб «Охрана-Динамо» с минимальной разницей в счете — 4:3. Оршанский «Витэн» разошелся миром с «Борисовом-900» — 2:2, а столичный МАПИД разгромил на своей арене брестский «Аматар» — 8:1.

Положение в группе лидеров после 23 туров таково: «Столица» — 55 очков (разница мячей — 96−38), ВРЗ — 52 (93−45), «Лидсельмаш» — 51 (99−43), «Витэн» — 45 (81−56), «Дорожник» — 45 (84−49), МАПИД — 45 (77−46). Лидер атак ВРЗ Евгений Клочко возглавляет бомбардирскую гонку, забив 27 мячей.