«Норникель» не захотел, чтобы ему снова дали по шапке

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«Норильский никель» словно вспомнил времена, когда оспаривал у бело-голубых чемпионский титул, и с тем же настроем — без страха и упрека — ринулся в бой в первом матче. В результате выздоровевший и вернувшийся в ворота гостей супервратарь Густаво вынужден был шесть раз доставать мяч из сетки своих ворот, а великолепно проведший матч его визави Попов, в прошлом, кстати, динамовец, только пять.

— Не могу сказать, что мы играли плохо, но очень несобранно начали, — рассказывал на пресс-конференции главный тренер гостей Темур Алекберов. — Хотя создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Но желание соперника бороться за плей-офф и огромная самоотдача сделали свое дело. К своим ребятам у меня нет претензий, играли с большим преимуществом, но в моменты, когда в наши ворота могло что-то влететь, оно влетало. Соперник настолько хотел остаться в борьбе за плей-офф, что его желание оказалось выше нашего мастерства.

— Наконец-то победа дома! — не скрывал радости капитан «Норникеля» Юрий Костыгин. — На «Динамо» у нас был особый настрой, не хотели, чтобы, как в ответном матче Кубка России, нам быстро дали по шапке. Понимали, что необходимо биться с первой секунды игры. Где-то нам везло, блестяще сыграл вратарь Алексей Попов, но мы заслужили эту победу.

На следующий день «Динамо» отправило «Никель» на переплавку, но потерянного все равно уже не вернешь.

Лидер «Дина» могла бы снова увеличить отрыв, но наступила на динамовские грабли, проиграв первый матч «Синаре». И на следующий день «пушкарям» пришлось туго, но выручил вратарь, ветеран российского мини Зуев, в недавнем прошлом игрок «Синары», отлично проведший матч.

— На нас давил негатив, и подготовка к второй игре была понятием не спортивной составляющей, а именно сложности ситуации, — объяснял главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Огромная благодарность ребятам за то, что поняли высокую степень ответственности. Если брать спортивную составляющую, то у нас помимо голов были еще моменты. Но счет 1:0 не позволял нам расслабиться. Хорошо, что во втором тайме за счет характера смогли забить нужный второй мяч.

— Многое решили нюансы, — считает наставник «Синары» Евгений Давлетшин. — Вчера получились три контратаки, забили три гола. Сегодня в первом тайме у нас было порядка пяти моментов, чтобы забить гол, но… Все отличие в классе! В похожих моментах соперник исполнял передачу, обработку мяча. А мы либо не обрабатываем, либо пас идет не туда.

В Ухте тоже зрела сенсация — хозяева выиграли первый тайм у «Сибиряка» — 2:0. И лишь в концовке ценой огромных усилий один из лидеров превзошел аутсайдера.

— Хочу выразить благодарность команде, и вратарю Елфимову в первую очередь, — начал свое выступление на пресс-конференции главный тренер ухтинцев Юрий Руднев. — Встречаясь с одной из сильнейших команд России, мы выглядели очень достойно. С учетом всех факторов могли сыграть и с положительным результатом.

Очередной разгром «Тюмени» уже не удивляет. У команды проблемы с волевыми качествами, нередки и полные провалы в обороне, что и увидели югорские любители футзала в первом матче с хозяевами площадки.