«Норникель» не захотел, чтобы ему снова дали по шапке
С приближением этапа
плей-офф лидеры чемпионата словно лишились некоего «дипломатического иммунитета». В предыдущем туре «Дина» покинула Новосибирск без очков, теперь вот оставило три очка в Норильске «Динамо».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Норильский никель» словно вспомнил времена, когда оспаривал у
— Не могу сказать, что мы играли плохо, но очень несобранно начали, — рассказывал на
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На следующий день «Динамо» отправило «Никель» на переплавку, но потерянного все равно уже не вернешь.
Лидер «Дина» могла бы снова увеличить отрыв, но наступила на динамовские грабли, проиграв первый матч «Синаре». И на следующий день «пушкарям» пришлось туго, но выручил вратарь, ветеран российского мини Зуев, в недавнем прошлом игрок «Синары», отлично проведший матч.
— На нас давил негатив, и подготовка к второй игре была понятием не спортивной составляющей, а именно сложности ситуации, — объяснял главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Огромная благодарность ребятам за то, что поняли высокую степень ответственности. Если брать спортивную составляющую, то у нас помимо голов были еще моменты. Но счет 1:0 не позволял нам расслабиться. Хорошо, что во втором тайме за счет характера смогли забить нужный второй мяч.
— Многое решили нюансы, — считает наставник «Синары» Евгений Давлетшин. — Вчера получились три контратаки, забили три гола. Сегодня в первом тайме у нас было порядка пяти моментов, чтобы забить гол, но… Все отличие в классе! В похожих моментах соперник исполнял передачу, обработку мяча. А мы либо не обрабатываем, либо пас идет не туда.
В Ухте тоже зрела сенсация — хозяева выиграли первый тайм у «Сибиряка» — 2:0. И лишь в концовке ценой огромных усилий один из лидеров превзошел аутсайдера.
— Хочу выразить благодарность команде, и вратарю Елфимову в первую очередь, — начал свое выступление на
Очередной разгром «Тюмени» уже не удивляет. У команды проблемы с волевыми качествами, нередки и полные провалы в обороне, что и увидели югорские любители футзала в первом матче с хозяевами площадки.
— Все видели, что в обороне у нас полное безобразие, все, что можно, пропустили, — сокрушался игрок «Тюмени» Давид Асланян. — В первом тайме по моментам с «Газпромом» одинаково выглядели, но невезение или еще
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