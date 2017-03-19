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19 марта 2017, 20:33 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Сибиряк» на выезде победил «Ухту» во втором матче 19-го тура ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Новосибирский «Сибиряк» обыграл «Ухту» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Игра, прошедшая в воскресенье в Ухте, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Сибиряка» дубль сделал Лео Сантана (8-я и 25-я минуты), еще один гол на счету Руслана Кудзиева (36). У хозяев отличились Дмитрий Волков (16) и Максим Смирнов (47).

Результаты других матчей тура:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» — 8:4;.

КПРФ (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:3.
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