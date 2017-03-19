«Сибиряк» на выезде победил «Ухту» во втором матче 19-го тура ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Новосибирский «Сибиряк» обыграл «Ухту» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Игра, прошедшая в воскресенье в Ухте, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Сибиряка» дубль сделал Лео Сантана (8-я и 25-я минуты), еще один гол на счету Руслана Кудзиева (36). У хозяев отличились Дмитрий Волков (16) и Максим Смирнов (47).
Результаты других матчей тура:
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» — 8:4;.
КПРФ (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:3.
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