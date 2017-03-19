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19 марта 2017, 13:26 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» крупно обыграл «Тюмень», Лысков оформил покер

«Газпром-Югра» уверенно победил «Тюмень» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги — 8:4.

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу «Тюмени», но во второй половине хозяева забили 8 голов, пропустив еще дважды.

В составе команды из Югорска 4 гола забил Дмитрий Лысков, хет-триком отметился Иван Чишкала, ещё один мяч на счету Владислава Шаяхметова. За «Тюмень» голы забили Давид Асланян, Иван Милованов и Андрей Батырев, кроме того, Лысков записал в свой пассив автогол.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» — 8:4 (0:2).
Голы: Лысков, 26, 31, 38, 45, Шаяхметов, 30 (пен), Чишкала, 37, 46, 48 — Асланян, 6, Лысков, 11 (а/г), Милованов, 33, Батырев, 36.
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