«Газпром-Югра» крупно обыграл «Тюмень», Лысков оформил покер

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу «Тюмени», но во второй половине хозяева забили 8 голов, пропустив еще дважды.



В составе команды из Югорска 4 гола забил Дмитрий Лысков, хет-триком отметился Иван Чишкала, ещё один мяч на счету Владислава Шаяхметова. За «Тюмень» голы забили Давид Асланян, Иван Милованов и Андрей Батырев, кроме того, Лысков записал в свой пассив автогол.



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«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» — 8:4 (0:2).

Голы: Лысков, 26, 31, 38, 45, Шаяхметов, 30 (пен), Чишкала, 37, 46, 48 — Асланян, 6, Лысков, 11 (а/г), Милованов, 33, Батырев, 36.