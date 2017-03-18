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18 марта 2017, 19:24 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Сибиряк» обыграл «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Новосибирский «Сибиряк» обыграл «Ухту» в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Ухте, завершилась победой гостей со счетом 4:3. Второй матч пройдет в Ухте 19 марта.

Результаты других матчей тура:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» — 9:1,

КПРФ (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:2,

«Дина» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:0.
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