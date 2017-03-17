«Синара» на выезде обыграла «Дину» в ЧР по мини-футболу

Хозяева упустили нить игры всего на три минуты в конце первого тайма, что стоило им трёх пропущенных мячей. Отыграть после перерыва смогли только два.



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«Дина» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:3 (0:3).

Голы: Эскердинья, 27, Заболонков, 49 — Шистеров, 22, Герасимов, 23, Аширов, 25.