«Синара» на выезде обыграла «Дину» в ЧР по мини-футболу
Екатеринбургская «Синара» в Москве взяла верх над «Диной» со счётом 3:2 в первом матче 19-го тура чемпионата России по
мини-футболу среди команд Суперлиги.
Хозяева упустили нить игры всего на три минуты в конце первого тайма, что стоило им трёх пропущенных мячей. Отыграть после перерыва смогли только два.
«Дина» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:3 (0:3).
Голы: Эскердинья, 27, Заболонков, 49 — Шистеров, 22, Герасимов, 23, Аширов, 25.
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