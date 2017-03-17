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17 марта 2017, 23:32 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Синара» на выезде обыграла «Дину» в ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в Москве взяла верх над «Диной» со счётом 3:2 в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Хозяева упустили нить игры всего на три минуты в конце первого тайма, что стоило им трёх пропущенных мячей. Отыграть после перерыва смогли только два.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Первый матч

«Дина» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:3 (0:3).
Голы: Эскердинья, 27, Заболонков, 49 — Шистеров, 22, Герасимов, 23, Аширов, 25.
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