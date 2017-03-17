«Динамо» взяло реванш у «Норильского никеля» в ЧР по мини-футболу
Подмосковное «Динамо» во втором матче 19-го тура чемпионата России по
мини-футболу среди команд Суперлиги на выезде разгромило «Норильский никель» со счётом 7:1.
В первом матче накануне сильнее были хозяева, выигравшие со счётом 6:5.
«Норильский никель» (Норильск) — «Динамо» (Московская область) — 1:7 (0:5).
Голы: Костыгин, 50 — Вилде, 2, 3, 9, Сирило, 5, Сергеев, 18, 46, Шакиров, 43.
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