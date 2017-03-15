Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины
На должность руководителя украинского футзала Сергей Владыко избран подавляющим большинством голосов.
15 марта в Министерстве молодежи и спорта проходит VII
На эту должность баллотировались три кандидата — Сергей Владыко, Геннадий Лисенчук и Сергей Бабиков. однако в ходе выступлений Геннадий Лисенчук снял свою кандидатуру.
В результате закрытого голосования большинством голосов президентом АФУ был избран Сергей Владыко, возглавлявший ассоциацию в предыдущий период, с 2013-го по 2017-й год.
За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова — 5.
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