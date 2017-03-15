«Наполи» не планирует продлевать контракт с Рейной

Договор 34-летнего вратаря теряет юридическую силу летом 2018 года, а предлагать новое соглашение руководство не планирует. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Руководство «Наполи» занимается поиском более молодого вратаря, который мог бы занять место Рейны, зарабатывающего в Неаполе € 2 млн за сезон.



Пепе Рейна играет за «Наполи» с 2015 года, куда перешёл из «Баварии». Отметим, что с 2013 по 2014 год испанец также играл в Неаполе, но на правах аренды и принадлежал тогда «Ливерпулю».