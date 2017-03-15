Объявлен расширенный состав сборной Казахстана по футзалу на отборочные матчи чемпионата Европы

Всего в список вошли 16 игроков, из которых 14 войдут в окончательную заявку.

Полностью расширенный состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратари: Григорий Шамро («Актобе»), Игита («Кайрат»);.

Полевые игроки: Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все — «Кайрат»), Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков (оба — «Аят»), Альберт Акбаликов, Кайрат Иманалин (оба — «Актобе»), Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Александр Довгань, Биржан Оразов (все — «Жетысу»), Лео («Спортинг», Португалия).

Напомним, что отборочные матчи пройдут с 8 по 11 апреля 2017 года в Алматы. Соперниками казахстанцев станут сборные Македонии, Дании и Чехии.