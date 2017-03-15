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15 марта 2017, 10:17 | Футбол: Мини-футбол | Vesti.kz

Объявлен расширенный состав сборной Казахстана по футзалу на отборочные матчи чемпионата Европы

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Жозе Алесио Да Силва огласил расширенный состав на отборочные матчи чемпионата Европы, информирует официальный сайт «Кайрата».

Всего в список вошли 16 игроков, из которых 14 войдут в окончательную заявку.

Полностью расширенный состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратари: Григорий Шамро («Актобе»), Игита («Кайрат»);.

Полевые игроки: Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все — «Кайрат»), Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков (оба — «Аят»), Альберт Акбаликов, Кайрат Иманалин (оба — «Актобе»), Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Александр Довгань, Биржан Оразов (все — «Жетысу»), Лео («Спортинг», Португалия).

Напомним, что отборочные матчи пройдут с 8 по 11 апреля 2017 года в Алматы. Соперниками казахстанцев станут сборные Македонии, Дании и Чехии.

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