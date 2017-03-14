Два черных дня «Дины»

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22 тура, семь месяцев «Дина» прошла без проигрышей, тот же «Сибиряк» просто вынесла из полуфинала Кубка России без шансов. И все же тренерский штаб сибиряков первым нашел к ней тонкий подход.

Ключом к успеху новосибирцев стала уверенность в своих силах, которую они, возможно, обрели, когда обыграли «Дину» в Кубке Еременко, обыграли на жилах, с трудом удержав счет 3:2 в концовке матча. Теперь же «Сибиряк» в первую очередь за счет кинжальных атак и хорошей реализации в обоих матчах выходил в счете вперед, а «Дина» сокращала разрыв, выпуская на площадку вместо вратаря пятого полевого игрока.

— Все определяет настрой и желание, — уверен главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Мы были едины, ребята бились друг за друга и оказывали поддержку друг другу до самого конца. Подошли к играм в хорошем физическом состоянии, было видно, что мы выглядим полегче соперника. Особенно когда «Дина» стала использовать свой козырь — игру пять на четыре. Большое спасибо болельщикам, которые с первых минут погнали нас вперед и создали особую атмосферу!

— В Новосибирске мы рассчитывали на другой результат, при всем уважении к сопернику, — признался наставник «Дины» Бесик Зоидзе. — Тур провален. Очень много вопросов по нашей игре, прежде всего ко мне как к главному тренеру. Мы допустили слишком много ошибок, чего с таким соперником делать категорически нельзя, — он сразу наказывает. Но команда проявила характер, не опускала рук до самого конца.

А из глубины таблицы тем временем резко накатывается в высоту «Динамо», дважды с теннисным счетом и в мощном атакующем стиле первой ракетки мира Новака Джоковича обыгравшее КПРФ.

— Мы понимали, что у соперника потери основных игроков, главный вопрос перед игрой был — настрой, — поделился предыгровыми планами наставник «Динамо» Темур Алекберов. — В этом отношении подошли к матчам очень ответственно и грамотно, быстро забили голы, игру контролировали. Встречи получились очень полезными для обеих команд.

«Ухта» набрала свое третье очко в турнире, сыграв нулевую ничью с «Прогрессом». Счет 0:0 — своеобразное ЧП в мини-футболе, на матчи которого зрители идут обычно с предвкушением обилия голов на любой вкус. Но во втором ухтинском матче мяч, словно заколдованный, упорно отказывался пересекать линию ворот, несмотря на усилия обоих соперников.

— Наша команда неудачно вошла в игру, — признал главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов. — Был план сыграть в три четверки, чтобы до перерыва измотать противника, а во втором тайме этим воспользоваться. Он отчасти сработал, но без забитых мячей не бывает побед. «Ухта» показала, что все научились играть в позиционной обороне. Вскрыть ее можно, только при наличии футболистов, которые способны смело пойти в обыгрыш, создать момент за счет индивидуальных действий. У нас это не получилось.