«Сибиряк» во второй раз кряду победил «Дину» в 18-м туре ЧР по мини-футболу

Накануне также победили подопечные Евгения Куксевича — 8:6.



На данный момент «Сибиряк» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 48 баллов и отставая от лидирующей «Дины» на шесть очков.



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18-й тур. Второй матч



«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 5:4 (3:1)

Голы: Эскердинья, 1 (0:1), Сими Сайотти, 2 (1:1), Сими Сайотти, 14 (2:1), Сими Сайотти, 16 (3:1), Жоан, 26 (4:1), Лео Сантана, 28 (5:1), Асадов, 42 (5:2), Багиров, 47 (5:3), Багиров, 50 (5:4).