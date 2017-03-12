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12 марта 2017, 14:25 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Сибиряк» во второй раз кряду победил «Дину» в 18-м туре ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» во втором матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке оказался сильнее московской «Дины» со счётом 5:4.

Накануне также победили подопечные Евгения Куксевича — 8:6.

На данный момент «Сибиряк» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 48 баллов и отставая от лидирующей «Дины» на шесть очков.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
18-й тур. Второй матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 5:4 (3:1)
Голы: Эскердинья, 1 (0:1), Сими Сайотти, 2 (1:1), Сими Сайотти, 14 (2:1), Сими Сайотти, 16 (3:1), Жоан, 26 (4:1), Лео Сантана, 28 (5:1), Асадов, 42 (5:2), Багиров, 47 (5:3), Багиров, 50 (5:4).
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