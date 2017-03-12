«Кайрат» победил «Тюмень» в рамках подготовки к «Финалу четырех»
«Кайрат» основательно готовится к «Финалу четырех», который в конце апреля пройдет в Алматы. В рамках подготовки к решающим играм Кубка УЕФА по футзалу подопечные Какау на своей площадке провели контрольные встречи с российским клубом «Тюмень», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Если в первом матче алматинцы выиграли достаточно легко (4:1), то во втором столкнулись с серьезной оппозицией. В течении трех минут команды забили три гола. Тем не менее, дальнейший отрезок игры остался за кайратовцами, которые победили со счетом 5:3. В составе победителей дубль оформил Дуглас, а также отличились Игор, Алешандре. И один мяч в свои ворота забил Абрамович. У поигравших дублем отметился Асланян, еще один точный удар в активе Коцича.
Напомним, что «Финал четырех» Кубка УЕФА по футзалу пройдет с 28 по 30 апреля в Алматы. В полуфинале, 28-го числа, встретятся «Югра» (Россия) — «Спортинг» (Португалия), «Кайрат» (Казахстан) — «Интер» (Испания). Финал и матч за третье место состоятся 30 апреля.
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