«Динамо» дома нанесло поражение КПРФ во втором матче 18-го тура ЧР по мини-футболу

Субботняя игра в Щелково завершилась победой «Динамо» со счетом 6:1. В составе победителей хет-трик оформил Павел Сучилин (7-я, 8-я и 33-я минуты), дубль сделал Вилде (14, 38), один мяч забил в собственные ворота на 3-й минуте игрок КРПФ Пула. Также автоголом отметился динамовец Нандо (13).

Первая игра, прошедшая в Щелково в пятницу, завершилась со счетом 6:2 в пользу динамовцев.

Результаты других матчей дня:

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 8:6;.

«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:7;.

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-ЮГРА» (Югорск) — 4:9;.

«Ухта» — «Прогресс» (Глазов) — 1:4.