«Динамо» дома нанесло поражение КПРФ во втором матче 18-го тура ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» на своем паркете обыграло КПРФ во втором матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Субботняя игра в Щелково завершилась победой «Динамо» со счетом 6:1. В составе победителей
Первая игра, прошедшая в Щелково в пятницу, завершилась со счетом 6:2 в пользу динамовцев.
Результаты других матчей дня:
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 8:6;.
«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:7;.
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-ЮГРА» (Югорск) — 4:9;.
«Ухта» — «Прогресс» (Глазов) — 1:4.
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