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11 марта 2017, 19:30 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Динамо» дома нанесло поражение КПРФ во втором матче 18-го тура ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» на своем паркете обыграло КПРФ во втором матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Субботняя игра в Щелково завершилась победой «Динамо» со счетом 6:1. В составе победителей хет-трик оформил Павел Сучилин (7-я, 8-я и 33-я минуты), дубль сделал Вилде (14, 38), один мяч забил в собственные ворота на 3-й минуте игрок КРПФ Пула. Также автоголом отметился динамовец Нандо (13).

Первая игра, прошедшая в Щелково в пятницу, завершилась со счетом 6:2 в пользу динамовцев.

Результаты других матчей дня:

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 8:6;.

«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:7;.

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-ЮГРА» (Югорск) — 4:9;.

«Ухта» — «Прогресс» (Глазов) — 1:4.
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