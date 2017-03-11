Мини-футбол. Первое поражение «Дины» в чемпионате России
В чемпионате России по
мини-футболу (футзалу) стартовала программа 18-го тура. Центральный матч состоялся в Новосибирске, где местный «Сибиряк» принимал лидеров первенства из столичной «Дины». Хозяева выиграли в упорном поединке со счетом 8:6.
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Это поражение стало первым для «Дины» в нынешнем чемпионате. Тем не менее, многократные чемпионы России сохранили лидерство, набрав 54 очка в 23-х встречах. Вторым идет «Газпром-Югра», который днем ранее обыграл «Новую Генерацию» — 3:2.
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