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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29042591/
11 марта 2017, 16:03 | Футбол: Мини-футбол | «Вести.Ру»

Мини-футбол. Первое поражение «Дины» в чемпионате России

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовала программа 18-го тура. Центральный матч состоялся в Новосибирске, где местный «Сибиряк» принимал лидеров первенства из столичной «Дины». Хозяева выиграли в упорном поединке со счетом 8:6.

В чемпионате России по <nobr>мини-футболу</nobr> (<span class=error>футзалу</span>) стартовала программа 18-го тура. Центральный матч состоялся в Новосибирске где местный Сибиряк принимал лидеров первенства из столичной Дины. Хозяева выиграли в упорном поединке со счетом 8:6. Увеличить
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Это поражение стало первым для «Дины» в нынешнем чемпионате. Тем не менее, многократные чемпионы России сохранили лидерство, набрав 54 очка в 23-х встречах. Вторым идет «Газпром-Югра», который днем ранее обыграл «Новую Генерацию» — 3:2.

Экс-чемпионы России из подмосковного «Динамо» выиграли у команды КПРФ — 6:2. «Динамо» на 3-м месте (47 очков), «Сибиряк» пока четвертый (45).
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