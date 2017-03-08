Сборная Беларуси по мини-футболу второй раз обыграла словаков в товарищеском матче
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила команду Словакии во втором товарищеском матче в Минске со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После поражения в первой игре (1:2) словаки начали второй матч гораздо активнее, заставив хозяев обороняться и искать свой шанс в контратаках. Гости создали немало угроз воротам Вячеслава Щербачени, но все они были бесплодными. Зато подопечные Андрея Толмача сыграли гораздо продуктивнее, отлично использовав свои шансы. За две минуты до перерыва Владимир Жигалко открыл счет, а в начале второй половины игры в течение двух минут Сергей Крыкун и Владислав Селюк довели счет до крупного — 3:0. Словаки не сдались и в конце сумели сократить разрыв до минимума, а на последней секунде поединка белорусов от третьего гола спасла только стойка ворот. Эта игра стала сотой в составе национальной сборной Беларуси для ее капитана Александра Черника, который получил специальный памятный знак от Белорусской ассоциации
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