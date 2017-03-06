Кубок — у «Снежаны-Котельники»
Решающий этап Кубка России прошел в Тюмени и завершился второй в истории победой в финальном матче одного из старейших женских
мини-футбольных клубов страны — подмосковной «Снежаны-Котельники».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фаворитом турнира, как и чемпионата, считалась петербургская «Аврора», в полуфинале разгромившая екатеринбургский «Файтерс» — 10:0.
Победа «Снежаны-Котельники» над лучшей командой Восточной конференции тюменским «Запсибколледжем» оказалась скромнее — 5:2.
Финальную встречу «Аврора», как и подобает флагману, начала агрессивно. Но быстрый гол не получился, более того, подмосковные футболистки выравняли игру, которая стала обоюдоострой. Выручали вратари Назарова и Суханова, и в первом тайме счет не был открыт.
А в начале второго капитан «Снежаны» Татьяна Коржова приняла навесную передачу из глубины площадки, успела обработать мяч и с разворота мощно отправила его под перекладину.
Этот гол оказался единственным, несмотря на то что за полторы минуты до финальной сирены главный тренер «Авроры» Эдуард Баткин заменил вратаря пятым полевым игроком. «Снежана-Котельники» — обладатель Кубка России!
— В финале мы сразу же применили прессинг, — отметил наставник «Снежаны-Котельники» Сергей Черепушкин. — Петербурженки выступали без двух ведущих игроков — Афанасовой и Гамидовой. Но наша победа, считаю, была одержана за счет характера! Пробила, конечно, после встречи некоторая сентиментальность… Одиннадцать лет мы не выигрывали Кубок, и вот этот момент снова настал! Понравилось, как сыграли новички. Очень порадовали и Иванова, и Зиновьева, и Одина. Но главная заслуга принадлежит нашим самым главным гвардейцам! Это их успех!
Особенно была рада выигрышу Кубка капитан «Снежаны-Котельники» Коржова.
— Мы настраивались только на победу, — рассказывала она. — Сколько лет я капитан команды, а мы ничего не выиграли. Очень серьезно подошли и к полуфиналу, и к решающей встрече — и нам все удалось.
— Ваш красивый гол наверняка останется в памяти надолго.
— Если честно, так и не поняла, как мяч оказался в воротах, буду пересматривать игру.
— Стоит отметить, что завершившийся розыгрыш женского Кубка России получился особенным, — подчеркнул президент Ассоциации
От всего коллектива АМФР и от себя лично искренне поздравляю подмосковный коллектив «Снежана-Котельники» с историческим успехом: впервые эта команда завоевала трофей под эгидой АМФР. Многолетний труд и преданность своему делу тренеров команды Сергея Васильевича Черепушкина и Алексея Петровича Литвиненко, неоценимый опыт, полученный игроками в национальной сборной России, желание и стремление всего коллектива «Снежаны-Котельники» вместе с АМФР трудиться на благо развития женского
Поздравляю и выражаю признательность призерам и участниками «Финала четырех» — «Авроре» из
Сегодня мы можем с оптимизмом смотреть в будущее этого важного для всего вида спорта направления. Труды отечественных женских клубов, региональных представительств, Ассоциации
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