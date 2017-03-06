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Фаворитом турнира, как и чемпионата, считалась петербургская «Аврора», в полуфинале разгромившая екатеринбургский «Файтерс» — 10:0.

Победа «Снежаны-Котельники» над лучшей командой Восточной конференции тюменским «Запсибколледжем» оказалась скромнее — 5:2.

Финальную встречу «Аврора», как и подобает флагману, начала агрессивно. Но быстрый гол не получился, более того, подмосковные футболистки выравняли игру, которая стала обоюдоострой. Выручали вратари Назарова и Суханова, и в первом тайме счет не был открыт.

А в начале второго капитан «Снежаны» Татьяна Коржова приняла навесную передачу из глубины площадки, успела обработать мяч и с разворота мощно отправила его под перекладину.

Этот гол оказался единственным, несмотря на то что за полторы минуты до финальной сирены главный тренер «Авроры» Эдуард Баткин заменил вратаря пятым полевым игроком. «Снежана-Котельники» — обладатель Кубка России!

— В финале мы сразу же применили прессинг, — отметил наставник «Снежаны-Котельники» Сергей Черепушкин. — Петербурженки выступали без двух ведущих игроков — Афанасовой и Гамидовой. Но наша победа, считаю, была одержана за счет характера! Пробила, конечно, после встречи некоторая сентиментальность… Одиннадцать лет мы не выигрывали Кубок, и вот этот момент снова настал! Понравилось, как сыграли новички. Очень порадовали и Иванова, и Зиновьева, и Одина. Но главная заслуга принадлежит нашим самым главным гвардейцам! Это их успех!

Особенно была рада выигрышу Кубка капитан «Снежаны-Котельники» Коржова.

— Мы настраивались только на победу, — рассказывала она. — Сколько лет я капитан команды, а мы ничего не выиграли. Очень серьезно подошли и к полуфиналу, и к решающей встрече — и нам все удалось.

— Ваш красивый гол наверняка останется в памяти надолго.

— Если честно, так и не поняла, как мяч оказался в воротах, буду пересматривать игру.

— Стоит отметить, что завершившийся розыгрыш женского Кубка России получился особенным, — подчеркнул президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, поздравляя победительниц. — В нем приняли участие команды западной и восточной частей страны, которые на первом этапе выступали в своих регионах, что сразу же отразилось на общем количестве участников. В этом сезоне трофей оспаривало рекордное за всю историю число команд.

От всего коллектива АМФР и от себя лично искренне поздравляю подмосковный коллектив «Снежана-Котельники» с историческим успехом: впервые эта команда завоевала трофей под эгидой АМФР. Многолетний труд и преданность своему делу тренеров команды Сергея Васильевича Черепушкина и Алексея Петровича Литвиненко, неоценимый опыт, полученный игроками в национальной сборной России, желание и стремление всего коллектива «Снежаны-Котельники» вместе с АМФР трудиться на благо развития женского мини-футбола позволили подмосковному клубу праздновать успех и в непростом полуфинале против команды «Запсибколледж», и в финальном поединке с флагманом российского мини-футбола — петербургской «Авророй».

Поздравляю и выражаю признательность призерам и участниками «Финала четырех» — «Авроре» из Санкт-Петербурга, «Запсибколледжу» из Тюмени, «Файтерсу» из Екатеринбурга. Они проделали непростой путь в решающий этап и наряду со всеми десятью участниками розыгрыша Кубка России сезона-2016/17 внесли весомый вклад в непростой процесс реформирования женского мини-футбола.