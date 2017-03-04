Кайрат Боранбаев: Приглашаю всех болельщиков поддержать АФК «Кайрат»!

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Посол Финала четырех Кубка УЕФА по футзалу Кайрат Боранбаев в интервью prosports.kz поделился своими впечатлениями от церемонии жеребьевки в Алматы.

— Что для Вас значит быть послом Финала четырех Кубка УЕФА по футзалу в Алматы?

— Это большая честь для меня. Хотел бы поблагодарить УЕФА и АФК «Кайрат» за предоставленную возможность. Вдвойне приятно, что данное событие состоялось в Алматы и на Центральном стадионе.

— По Вашему мнению, для АФК «Кайрат» жеребьевка сложилась удачно?

— Я думаю, да, так как после жеребьевки, президент АФК «Кайрат» Кайрат Оразбеков поблагодарил меня и отметил, что исход удачный.

— После церемонии Вы в шутку извинились перед Какау. Причина в том, что «Кайрату» попался сильный соперник?

— Мы с Какау пошутили на эту тему. На самом деле, в АФК «Кайрат» считают, что на этом нет разницы, с кем встречаться. Конечно, все мы надеемся, что «Кайрат», играя на «Алматы Арене», выйдет в финал и в очередной раз завоюет Кубок УЕФА по футзалу. Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков поддержать футзальный клуб «Кайрат».