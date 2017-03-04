«Газпром-Югра» сыграет в полуфинале Кубка УЕФА со «Спортингом»

Действующий обладатель титула — российский клуб «Газпром-Югра» — встретится с португальским «Спортингом», а казахстанский «Кайрат» сразится с испанским «Интер Мовистар». Обе встречи состоятся 28 апреля. Матч за третье место и финал пройдут 30 апреля.



Помимо «Газпрома-Югра» обладателями титула становились российские «Динамо» и «Синара». «Кайрат» дважды побеждал в этом турнире. «Интер» становился финалистом и в 2016 году проиграл в решающем матче как раз «Газпрому-Югра».