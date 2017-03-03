«Дина» обыграла «Прогресс» в матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу

Игра, прошедшая в пятницу в Троицке, закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Артем Ниязов (17-я и 50-я минуты), по мячу забили Эскердинья (24) и Андрей Заболонков (40). У гостей отличились Кирилл Козлов (22) и Артур Мелконян (24).

«Дина» с 54 очками лидирует в чемпионате России. «Прогресс» занимает седьмую строчку, имея в активе 26 баллов.